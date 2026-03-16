Z tego artykułu dowiesz się: Jak sztuczna inteligencja kształtuje obecny krajobraz zatrudnienia w europejskich firmach?

W jaki sposób intensywność wykorzystania AI przez przedsiębiorstwa koreluje ze zmianami w liczbie oferowanych miejsc pracy?

W jakich sytuacjach i dla jakich celów zastosowanie sztucznej inteligencji może prowadzić do obniżenia kosztów pracy i redukcji etatów?

Jakie prognozy dotyczące długoterminowego oddziaływania AI na rynek pracy przedstawiają badania?

5 tysięcy firm w krajach Unii wzięło udział w sondażu Europejskiego Banku Centralnego, który w drugiej połowie 2025 r. sprawdził, jak inwestycje i korzystanie z AI wpływają na zatrudnienie, czy faktycznie pracodawcy zaczęli już zastępować nią ludzi?

Okazało się, że chociaż większość badanych firm w mniejszym lub większym stopniu używa rozwiązań sztucznej inteligencji, to niewiele faktycznie w nią inwestuje. Aż dwie trzecie przedsiębiorstw twierdziło, że ich pracownicy korzystają z AI, zaś wśród dużych firm z co najmniej 250 pracownikami, takich wskazań było niemal 90 proc. Jednak nawet wśród mikrobiznesów, zatrudniających mniej niż 10 osób, ten odsetek sięgał 60 proc.

AI dostępna także dla małych

Komentując wyniki sondażu, ekonomiści EBC – Laura Lebastard i David Sondermann – zwracają uwagę, że jedynie co czwarta firma w Europie inwestuje w AI. (Wśród dużych firm – ponad 40 proc.). To zasługa niskiej „bariery wejścia” w AI – szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji nawet wśród mikrofirm jest możliwe dzięki jej narzędziom łatwo dostępnym online.

Natomiast pogłębiona analiza badanych przedsiębiorstw uwzględniająca nie tylko ich wielkość, ale też wiek, inwestycje, rentowność, rotację pracowników, a także ekonomiczne perspektywy ich branży wykazała, że między firmami korzystającymi z AI, a tymi, które jej nie używają, nie ma znaczących różnic w kreowaniu i likwidowaniu miejsc pracy.