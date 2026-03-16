Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Na razie AI częściej tworzy miejsca pracy, niż je likwiduje

Niedawny sondaż Europejskiego Banku Centralnego dowodzi, że firmy stawiające na rozwiązania i narzędzia sztucznej inteligencji częściej rekrutują nowych pracowników niż pozostałe przedsiębiorstwa.

Publikacja: 16.03.2026 05:05

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak sztuczna inteligencja kształtuje obecny krajobraz zatrudnienia w europejskich firmach?
  • W jaki sposób intensywność wykorzystania AI przez przedsiębiorstwa koreluje ze zmianami w liczbie oferowanych miejsc pracy?
  • W jakich sytuacjach i dla jakich celów zastosowanie sztucznej inteligencji może prowadzić do obniżenia kosztów pracy i redukcji etatów?
  • Jakie prognozy dotyczące długoterminowego oddziaływania AI na rynek pracy przedstawiają badania?

5 tysięcy firm w krajach Unii wzięło udział w sondażu Europejskiego Banku Centralnego, który w drugiej połowie 2025 r. sprawdził, jak inwestycje i korzystanie z AI wpływają na zatrudnienie, czy faktycznie pracodawcy zaczęli już zastępować nią ludzi?

Okazało się, że chociaż większość badanych firm w mniejszym lub większym stopniu używa rozwiązań sztucznej inteligencji, to niewiele faktycznie w nią inwestuje. Aż dwie trzecie przedsiębiorstw twierdziło, że ich pracownicy korzystają z AI, zaś wśród dużych firm z co najmniej 250 pracownikami, takich wskazań było niemal 90 proc. Jednak nawet wśród mikrobiznesów, zatrudniających mniej niż 10 osób, ten odsetek sięgał 60 proc.

AI dostępna także dla małych

Komentując wyniki sondażu, ekonomiści EBC – Laura Lebastard i David Sondermann – zwracają uwagę, że jedynie co czwarta firma w Europie inwestuje w AI. (Wśród dużych firm – ponad 40 proc.). To zasługa niskiej „bariery wejścia” w AI – szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji nawet wśród mikrofirm jest możliwe dzięki jej narzędziom łatwo dostępnym online.

Natomiast pogłębiona analiza badanych przedsiębiorstw uwzględniająca nie tylko ich wielkość, ale też wiek, inwestycje, rentowność, rotację pracowników, a także ekonomiczne perspektywy ich branży wykazała, że między firmami korzystającymi z AI, a tymi, które jej nie używają, nie ma znaczących różnic w kreowaniu i likwidowaniu miejsc pracy.

Reklama
Reklama

Widać natomiast różnicę między przedsiębiorstwami, które intensywnie korzystają z AI, a tymi używającymi jej sporadycznie. Różnicę in plus, bo te pierwsze o ok. 4 proc. częściej rekrutują nowych pracowników. Podobną, choć nieco mniejszą, różnicę widać przy porównaniu inwestycji w AI, które łączą się z 2 proc. wzrostem skłonności do zwiększania zatrudnienia. Jest to widoczne głównie w firmach wykorzystujących AI do wsparcia badań i rozwoju (R&D) oraz innowacji – czynników, które wpływają na wzrost biznesu.

Chociaż firm nie pytano o profil nowych pracowników, to ekonomiści przypuszczają, że są to z reguły wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy potrafią nie tylko używać, ale też rozwijać AI.

Niepewny długoterminowy efekt AI

Co ciekawe, ten pozytywny efekt sztucznej inteligencji jest wywołany przez zmiany zatrudnienia w mniejszych firmach, bo w dużych podmiotach wpływ inwestycji w AI na zatrudnienie jest neutralny. Inna jest sytuacja w niewielkiej grupie 15 proc. firm, które sięgają po AI, aby obniżyć koszty pracy. Tam faktycznie AI wpływa na wzrost zwolnień i spadek liczby pracowników.

Ekonomiści EBC zaznaczają, że również w krótkoterminowych planach firm widać pozytywny wpływ przyszłych inwestycji w AI na wzrost zatrudnienia. Przyznają jednak, iż nie wiadomo, jaki będzie wpływ AI w dłuższym horyzoncie czasowym; według ubiegłorocznego badania ifo Institute, 27,1 proc. niemieckich firm przewiduje, że w perspektywie pięciu lat AI wywoła spadek zatrudnienia (średnio o 8 proc.). Jego wzrost przewiduje tylko 5,2 proc. badanych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama