W pogoni za AI Meta szuka oszczędności i szykuje rekordowe zwolnienia

Meta przygotowuje się do największej restrukturyzacji, a jej skala może być wręcz porażająca. Według doniesień agencji Reuters, cięcia mogą objąć 20 proc. lub więcej z blisko 79-tysięcznej załogi

Publikacja: 14.03.2026 15:02

Siedziba koncernu Meta w Dublinie

Foto: Bloomberg

Grażyna Wołczyńska

Koncern szuka oszczędności, aby sfinansować kosztowne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz przygotować strukturę firmy na model pracy coraz silniej wspierany przez AI.

Choć konkretne daty nie zostały jeszcze ustalone, a ostateczna skala redukcji jest wciąż doprecyzowywana, najwyższe kierownictwo miało już polecić dyrektorom wyższego szczebla przygotowanie planów radykalnego ograniczenia zespołów. Jak podaje Reuters, powołując się na źródło zbliżone do firmy, pierwsze wypowiedzenia mogą trafić do pracowników już w przyszłym miesiącu.

Rzecznik Mety, Andy Stone, pytany przez CNBC o planowane cięcia nazwał te doniesienia „spekulacjami” na temat „teoretycznych zdarzeń”

Jeśli prognozy o 20-procentowych zwolnieniach się potwierdzą, będzie to największa restrukturyzacja od czasu masowej redukcji zatrudnienia  na przełomie 2022 i 2023 r. Według ostatnich danych z końca grudnia technologiczny gigant zatrudniał blisko 79 tys. osób.

Dla porównania: w listopadzie 2022 r. pracę straciło 11 tys. pracowników (ok. 13 proc. załogi). Zaledwie cztery miesiące później firma ogłosiła likwidację kolejnych 10 tys. stanowisk.

Czytaj więcej

Hala gastronomiczna w biurze Meta w Farley Building w Nowym Jorku
Biznes
Właściciel Facebooka zwolnił pracowników za niewłaściwe wykorzystanie bonów na posiłki

Zuckerberg stawia wszystko na sztuczną inteligencję

Dyrektor generalny Mark Zuckerberg intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, aby skuteczniej konkurować z globalnymi rywalami z branży technologicznej. Analitycy wskazują, że strategia firmy w obszarze AI obejmuje budowę ogromnych centrów danych, rozwój nowych modeli sztucznej inteligencji oraz integrację narzędzi AI we wszystkich należących do niej platformach.

Inwestycje te wiążą się jednak z ogromnymi kosztami. Według doniesień Meta przeznacza setki miliardów dolarów na realizację swoich długoterminowych ambicji związanych ze sztuczną inteligencją, co zmusza firmę do poszukiwania sposobów na ograniczenie kosztów operacyjnych.

Planowane cięcia wpisują się w szerszy trend w sektorze technologicznym, gdzie przedsiębiorstwa ograniczają tradycyjne stanowiska pracy, jednocześnie zwiększając inwestycje w technologie sztucznej inteligencji. Wielu ekspertów uważa, że globalny rynek pracy w branży technologicznej będzie się nadal zmieniał, ponieważ automatyzacja i AI stają się kluczowym elementem strategii biznesowych.

Źródło: rp.pl, Reuters

Kapitał Grupy Azoty będzie podwyższony. Państwo zwiększy udziały w spółce
Biznes
Kapitał Grupy Azoty będzie podwyższony. Państwo zwiększy udziały w spółce
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Drony z Bukaresztu dla Ukrainy. Rumunia rozszerza wsparcie dla Kijowa
Biznes
Ukraińskie drony będą produkowane w Rumunii. Kijów buduje nowe zaplecze wojenne
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Wojna uderzy w PKB Polski, prezydent zawetuje SAFE
Salon samochodowy BYD w Zaventem w Belgii
Biznes
360 proc. wzrost sprzedaży aut z Chin. Teraz czas na fabryki w Europie
