Siedziba koncernu Meta w Dublinie
Koncern szuka oszczędności, aby sfinansować kosztowne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz przygotować strukturę firmy na model pracy coraz silniej wspierany przez AI.
Choć konkretne daty nie zostały jeszcze ustalone, a ostateczna skala redukcji jest wciąż doprecyzowywana, najwyższe kierownictwo miało już polecić dyrektorom wyższego szczebla przygotowanie planów radykalnego ograniczenia zespołów. Jak podaje Reuters, powołując się na źródło zbliżone do firmy, pierwsze wypowiedzenia mogą trafić do pracowników już w przyszłym miesiącu.
Rzecznik Mety, Andy Stone, pytany przez CNBC o planowane cięcia nazwał te doniesienia „spekulacjami” na temat „teoretycznych zdarzeń”
Jeśli prognozy o 20-procentowych zwolnieniach się potwierdzą, będzie to największa restrukturyzacja od czasu masowej redukcji zatrudnienia na przełomie 2022 i 2023 r. Według ostatnich danych z końca grudnia technologiczny gigant zatrudniał blisko 79 tys. osób.
Dla porównania: w listopadzie 2022 r. pracę straciło 11 tys. pracowników (ok. 13 proc. załogi). Zaledwie cztery miesiące później firma ogłosiła likwidację kolejnych 10 tys. stanowisk.
Koncern Meta zwolnił niemal 30 pracowników z biura w Los Angeles za niewłaściwe wykorzystanie firmowych bonów na posiłki na takie rzeczy jak prosze...
Dyrektor generalny Mark Zuckerberg intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, aby skuteczniej konkurować z globalnymi rywalami z branży technologicznej. Analitycy wskazują, że strategia firmy w obszarze AI obejmuje budowę ogromnych centrów danych, rozwój nowych modeli sztucznej inteligencji oraz integrację narzędzi AI we wszystkich należących do niej platformach.
Inwestycje te wiążą się jednak z ogromnymi kosztami. Według doniesień Meta przeznacza setki miliardów dolarów na realizację swoich długoterminowych ambicji związanych ze sztuczną inteligencją, co zmusza firmę do poszukiwania sposobów na ograniczenie kosztów operacyjnych.
Planowane cięcia wpisują się w szerszy trend w sektorze technologicznym, gdzie przedsiębiorstwa ograniczają tradycyjne stanowiska pracy, jednocześnie zwiększając inwestycje w technologie sztucznej inteligencji. Wielu ekspertów uważa, że globalny rynek pracy w branży technologicznej będzie się nadal zmieniał, ponieważ automatyzacja i AI stają się kluczowym elementem strategii biznesowych.
