Motywacyjna marchewka może być ciężkostrawna

Jasne, przejrzyste zasady przyznawania i obliczania premii to główna cecha dobrego systemu premiowego. Wskazało ją 76 proc. uczestników „Ogólnopolskiego badania systemów premiowych 2025”, które przeprowadziła firma doradcza Qmatch Consulting we współpracy z agencją badawczą SW Research.

Z kolei prawie trzy czwarte pracowników uważa, że premie powinny być przyznawane za realizację indywidualnych celów, a niewiele mniej osób chciałoby, by zasady systemu premiowego były określone w regulaminie. Dobra jakość systemów motywacyjnych jest tym ważniejsza, że sporo firm unika teraz zwiększania stałych kosztów i zamiast podwyżki pensji zaspokaja oczekiwania płacowe premią. Widać to także w badaniu Qmatch Consulting, według którego w ubiegłym roku aż 77 proc. z 500 ankietowanych pracowników dostało dodatkowe wynagrodzenie – najczęściej premie (bonusy), albo nagrody uznaniowe.

Dwie trzecie badanych ma też w firmie system premiowy, choć nie zawsze funkcjonuje on zgodnie z ich oczekiwaniami. Jak ocenia Tomasz Nalewajk, współzałożyciel i dyrektor delivery w Qmatch Consulting, jednym z największych wyzwań jest brak przejrzystości systemów motywacyjnych.

Widać to zresztą w badaniu, w którym prawie połowa pracowników twierdzi, że zasady systemu premiowego w ich firmie są niejasne, a prawie co trzeci narzeka na jego nieprzejrzystość. – Brak zrozumienia zasad sprawia, że nawet dobrze zaprojektowany system nie spełnia swojej roli. Transparentność i czytelność mechanizmów premiowych są kluczowe, aby skutecznie motywowały pracowników – wyjaśnia Tomasz Nalewajk, wskazując też na drugi istotny czynnik, który wpływa na skuteczność systemu. To komunikacja.