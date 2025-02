Materiał powstał we współpracy z Amazon

O co pytają dziś kandydaci na pracowników? Na co zwracają uwagę w działalności przyszłych pracodawców?

Interesuje ich już nie tylko wynagrodzenie, tryb zatrudnienia i benefity. Kandydaci zwracają uwagę na atmosferę w pracy, odpowiedzialność społeczną pracodawcy, inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Ważne jest dla nich docenianie indywidualności pracowników, inkluzywność, otwartość na różne środowiska. Istotna jest równowaga między życiem prywatnym i zawodowym oraz możliwości rozwoju, nie tylko w tradycyjnym rozumieniu ścieżek kariery, ale także elastyczność rodzaju wykonywanej pracy i zdobywanie nowych doświadczeń.

Jak pani zdaniem pracodawcy reagują na te oczekiwania?

Widzę, że wielu pracodawców aktywnie dostosowuje się do zmieniających się oczekiwań pracowników. Firmy inwestują w kompleksowe programy rozwojowe, wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Zauważalny jest trend w kierunku otwartej komunikacji wewnętrznej i aktywnego słuchania pracowników. Firmy regularnie badają satysfakcję pracowników i starają się szybko reagować na zgłaszane potrzeby. Te działania stają się integralną częścią strategii biznesowych. Pracodawcy dostrzegają, że inwestowanie w pracowników przekłada się na większą efektywność i innowacyjność organizacji. Coraz większy nacisk kładzie się również na inkluzywność i różnorodność w miejscu pracy. W Amazon staramy się być w czołówce tych trendów, co zostało docenione przyznaniem nam certyfikatu Top Employer czwarty rok z rzędu, z najwyższą możliwą oceną.

A jeżeli chodzi o rozwój pracowników – co się dzieje w Amazon?

Identyfikowanie obszarów rozwojowych pracownika jest u nas naturalną częścią pracy menedżera. W ramach naszego programu „Postaw na swój rozwój” pracownicy otrzymują 95-proc. dofinansowania do nauki, kursów zawodowych czy językowych. W ciągu dziesięciu lat trwania programu z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji oraz rozwoju kariery zarówno w naszej firmie, jak i poza nią skorzystało ponad 6,5 tys. naszych pracowników. Prowadzimy także programy dedykowane kobietom, jak Women in Leadership dla liderek czy Women Cereer Development, który służy budowaniu kolejnych kompetencji pracownic na początkowych etapach ich kariery. Uzupełnieniem tych inicjatyw są platformy learningowe, oferujące szkolenia online lub stacjonarne służące rozwojowi kompetencji.

W jaki sposób budujecie wspomnianą dobrą atmosferę w pracy?

Amazon bardzo mocno skupia się na zaangażowaniu pracowników. Przede wszystkim uważnie ich słuchamy na różnych poziomach: od codziennych spotkań z menedżerami, poprzez otwarte spotkania z kierownikami centrów logistycznych, aż do codziennego badania satysfakcji. Na opinie pracowników staramy się reagować od razu. Nie budujemy niepotrzebnych barier – mówimy do siebie po imieniu, stawiamy na politykę otwartych drzwi. Każdy pracownik może porozmawiać z dyrektorem centrum logistycznego. Oprócz komunikacji oferujemy pracownikom szereg benefitów, takich jak transport do pracy, obiady „za złotówkę”, program wsparcia z pomocą prawną, psychologiczną czy medyczną.

A działania na rzecz inkluzywności?

Jesteśmy otwarci na każdego, każdy też zostanie wysłuchany. W Amazon do pracy zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy religii. Oprócz wspomnianych programów dla kobiet oraz wsparcia mentoringowego dla każdego pracownika realizujemy także autorskie programy wspierające inkluzywność. Osoby głuche i niedosłyszące odgrywają ważną rolę w społeczności Amazon – właśnie dlatego w 2020 roku uruchomiliśmy program „MigaMY”. Dziś jego uczestnicy z sukcesem pracują w siedmiu centrach logistycznych w Polsce, w inkluzywnym środowisku z dostosowanymi stanowiskami pracy. W 2024 roku wprowadziliśmy też program „Homer”, skierowany do osób niewidomych i niedowidzących. Współpraca z lokalnym samorządem Dolnego Śląska umożliwiła stworzenie nowych stanowisk w centrum logistycznym w Bielanach Wrocławskich.

Czy istnieją czysto biznesowe korzyści z tego typu przedsięwzięć?

Tak. Różnorodność pozwala nam patrzeć na codzienną pracę z różnych perspektyw. Tworzy się wartość dodana, możliwość codziennej burzy mózgów i konfrontowania różnych punktów widzenia. Oznacza to napęd do wprowadzania usprawnień i zmian. Firmy, które czerpią z inkluzywności, są bardziej dynamiczne, otwarte na zmiany.

Czy pracownicy doceniają tego rodzaju przedsięwzięcia?

Z informacji zwrotnych wiemy, że bardzo doceniają nasze inicjatywy. Kobiety uczestniczące w dedykowanych programach przekazują pozytywne sygnały o zdobytej wiedzy. Najlepszym dowodem docenienia jest to, że pracownicy sami przychodzą z pomysłami, co jeszcze możemy zrobić. Jako organizacja opierająca się na danych mierzymy także poziom satysfakcji pracowników. Odpowiedzi są pozytywne i zachęcają nas do dalszej pracy.

Wspomniała pani o nagrodzie Top Employer. Jakie firmy otrzymują to wyróżnienie?

To certyfikat potwierdzający światową klasę praktyk HR. W trakcie rygorystycznego audytu analizowane są różne obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnienie przyznano nam czwarty rok z rzędu, za kompleksową strategię HR, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz skuteczne odpowiadanie na potrzeby pracowników. Otrzymaliśmy najwyższą, 100-proc. notę. Jest to dla nas motywujące i utwierdza w przekonaniu, że nasi pracownicy czują się usatysfakcjonowani i doceniani.

