Co czwarty pracownik zatrudniony jest w mikrofirmie — podał GUS. Dane dotyczą końca stycznia. Z 4 mln 4,9 tys. pracowników zatrudnionych w mikrofirmach większość to mężczyźni, kobiety stanowiły niespełna 40 proc. Zapewne związane jest to z branżami: prawie połowa firm budowlanych to mikroprzedsiębiorstwa. Niewiele mniej to firmy z branż: IT, telekomunikacyjnych, lecznic weterynaryjnych, agencji reklamowych, zakładów fotograficznych, kancelarii prawniczych, rachunkowych czy księgowych. Więcej niż co czwarta firma turystyczna, warsztat mechaniczny czy sklep także zatrudnia do pięciu osób.

Reklama

W jakich firmach pracuje najwięcej osób?

Z danych GUS wynika, że na koniec stycznia w gospodarce narodowej pracowało nieco niespełna 15,1 mln osób. Najwięcej właśnie w mikrofirach, najmniej – niespełna 700 tys. osób w niewiele większych z 6 - 9 pracownikami. Po prawie tyle samo: ponad 2,8 mln osób zatrudniały przedsiębiorstwa średnie (50-249 pracowników) i największe (z ponad tysięczną załogą). W małych firmach (10-49 etatów) pracowało ponad 2,6 mln osób, a o niespełna 600 tys. mniej w dużych z 250-999 osobową kadrą.

Czytaj więcej Praca Najbardziej opłacalne studia straciły ostatnio część swojej przewagi Kierunki związane z nowymi technologiami nadal dają najwyższe zarobki zaraz po dyplomie, jednak w badaniu ELA widać skutki spowolnienia w branży technologicznej.

Mikrofirmy są częściej miejscem pracy osób w średnim i starszym wieku niż młodszych. Najliczniejszą grupą są osoby w wieku 35-44 lata – prawie co trzecia osoba znajdowała się w tym przedziale wiekowym. Drugą najliczniejszą grupą były osoby w wieku 45-54 lata, stanowili oni 25 proc. pracujących w podmiotach tej wielkości (ponad milion osób).

Gdzie jest najwięcej mikrofirm?

Tam, gdzie nie ma przemysłu, dużych firm transportowych i logistycznych, spora część mieszkańców pracuje w takich firmach. Najwięcej w powiatach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Najmniej zaś na Górnym Śląsku (powiaty rybnicki, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Ruda Śląska) oraz na Dolnym Śląsku (powiat polkowicki).