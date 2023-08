Grupa Pracuj rośnie, ale czuje ciężar spowolnienia

Do 369,7 mln zł (czyli o 31,9 proc. w ujęciu rocznym) wzrosły na koniec czerwca skonsolidowane przychody Grupy Pracuj, która celuje w pozycję wiodącej platformy HR tech w Europie. Ubiegłoroczne przejęcie niemieckiej firmy Softgarden, silnego gracza w usługach HR Tech w modelu abonamentowym -SaaS, pomaga spółce nie tylko w osiągnięciu tego celu.

Konsolidacja Softgardenu, który dodał do skonsolidowanych przychodów ponad 92,6 mln zł, to główny powód wzrostu Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku, gdy flagowy biznes firmy - portal rekrutacyjny Pracuj.pl notował spadki. Liczba projektów rekrutacyjnych zmniejszyła się tam w skali roku o 13,4 proc. i nie zdołał tego wyrównać 8-proc. wzrost cen w tym okresie. Pomogło to natomiast utrzymać zysk operacyjny w Polsce na podobnym poziomie jak rok wcześniej (143,9 mln zł), pomimo 3,4 proc. spadku przychodów na krajowym rynku.

Pozytywnym zjawiskiem jest stabilnie rosnący biznes SaaS - zarówno niemieckiego Softgardena jak i polskiego eRecruitera (zwiększają liczbę klientów oraz ceny) a także wyraźne odbicie rekrutacji w Ukrainie. Jak ocenia Gracjan Fiedorowicz, dyrektor finansowy Grupy Pracuj, w perspektywie kilku lat udział przychodów z usług SaaS, który w I połowie tego roku przekroczył 24 proc. powinien wzrosnąć do 30 a nawet 50 proc.

- Tego typu usługi są mniej wrażliwe na efekty gospodarczego spowolnienia, co kompensuje niewielki spadek przychodów serwisu Pracuj.pl spowodowany mniejszą aktywnością pracodawców w polskiej i europejskiej gospodarce – zaznacza Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.