Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało 20 kwietnia do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiany mają dotyczyć programu 800+, z którego co miesiąc korzystają miliony rodzin. Najważniejsza propozycja przewiduje odejście od obowiązku corocznego składania wniosku o przyznanie świadczenia, jeśli sytuacja rodziny nie uległa zmianie. Resort uzasadnia ten krok chęcią uproszczenia procedur, ponieważ obecnie kolejne wnioski bardzo często powielają dane, które ZUS już posiada. Projekt wpisuje się w szerszy pakiet deregulacyjny, który popierał Rafał Brzoska, szef InPostu. Celem deregulacji było ograniczanie zbędnych formalności i przyspieszenie działania administracji.

Koniec z corocznym składaniem wniosków o 800+

Dziś rodzice i inni uprawnieni muszą co roku składać nowy wniosek na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Rząd chce to zmienić i wprowadzić mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800+, pod warunkiem że nie zmienią się okoliczności wpływające na przyznanie świadczenia ani dane osobowe. W praktyce oznaczałoby to mniej formalności dla rodzin i mniejsze obciążenie dla instytucji obsługujących program. Jednocześnie nadal obowiązywać będzie konieczność informowania ZUS o każdej zmianie, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia.

Zgodnie z projektem mechanizm automatycznego odnawiania prawa do świadczenia miałby wejść w życie od 1 lutego 2027 r.

Nowe osoby z prawem do świadczenia

Projekt nowelizacji przewiduje też rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do 800+. Chodzi o osoby, które na mocy orzeczenia sądu sprawują nad dzieckiem tzw. pieczę bieżącą. Obecnie nie są one wprost wymienione w ustawie, przez co ZUS często odmawia im przyznania świadczenia. Spory kończą się później w sądach administracyjnych, które zwykle przyznają rację opiekunom. Nowe przepisy mają uporządkować tę sytuację i ograniczyć liczbę takich postępowań.