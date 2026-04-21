Zakończył się okres przejściowy dla polskiego systemu podatkowego. W efekcie decyzji legislacyjnych, w tym ubiegłorocznego weta prezydenckiego, przywrócono mechanizmy naliczania danin znane z tzw. Polskiego Ładu. Najważniejszą modyfikacją jest podniesienie podstawy wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą – z 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.

Nowy rok składkowy i powrót do starych zasad

Zmiana weszła w życie w lutym, który dla przedsiębiorców rozpoczyna nowy cykl rozliczeniowy, więc realny skutek finansowy właściciele firm odczuli w marcu, dokonując przelewów za poprzedni miesiąc.

Kto zapłaci najwięcej?

Wysokość obciążeń jest ściśle uzależniona od wybranej formy opodatkowania. Dane opublikowane przez GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia (9 228,64 zł) pozwoliły na precyzyjne określenie stawek dla ryczałtowców:

• Przy przychodach do 60 tys. zł: 498,35 zł miesięcznie.

• W przedziale 60–300 tys. zł: 830,58 zł miesięcznie.

• Powyżej 300 tys. zł: 1 495,04 zł miesięcznie.

Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatkiem liniowym muszą przygotować się na wzrost składki minimalnej. Wynosi ona obecnie 432,54 zł (9% od płacy minimalnej), co stanowi wzrost o ponad 117 zł w stosunku do stycznia. Podatnicy na skali płacą 9% od rzeczywistego dochodu, natomiast „liniowcy” 4,9%, jednak w obu przypadkach kwota nie może być niższa od wspomnianego minimum. Identyczną stawkę ryczałtową (432,54 zł) opłacają osoby na karcie podatkowej.

Wyliczenia dla pracowników etatowych

Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę system pozostaje bardziej przewidywalny, choć obciążenia rosną wraz z każdą podwyżką płac. Składka wynosi niezmiennie 9% podstawy wymiaru. Należy jednak pamiętać, że podstawa ta nie jest tożsama z kwotą brutto – najpierw odliczane są składki na ubezpieczenia społeczne (łącznie 13,71%).

Przy obecnych wskaźnikach płacowych wygląda to następująco:

• Płaca minimalna (4806 zł brutto): składka wynosi ok. 373 zł.

• Średnia krajowa (ok. 9000 zł brutto): składka to ok. 699 zł.