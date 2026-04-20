W poniedziałek 20 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta określa zasady programu 800+, który każdego miesiąca stanowi wsparcie finansowe dla milionów rodzin z dziećmi.

W ramach deregulacji resort chce wprowadzić mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800+ na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków.

Nie będą już musieli co roku składać wniosku o 800+

Obecnie, rodzice (oraz inne osoby uprawnione) muszą co roku składać wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia na kolejny okres świadczeniowy (rozpoczynający się 1 czerwca danego roku i kończący 31 maja następnego roku). Tymczasem, jak zauważa resort rodziny, jeżeli w sytuacji danej rodziny nic się nie zmieni (czy też nie dojdzie do zmiany danych osobowych) wniosek składany na kolejny okres świadczeniowy jest w zasadzie powieleniem poprzedniego wniosku, zawierającego takie same informacje i dane osobowe, którymi ZUS już dysponuje. „Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w obsłudze świadczenia wychowawczego zasadnym jest wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu rodzice (oraz inne osoby uprawnione) nie będą już musieli co roku składać wniosku, aby otrzymać świadczenie wychowawcze (pod warunkiem oczywiście, że w żaden sposób nie zmieni się ich sytuacja mająca wpływ na prawo do świadczenia w porównaniu do sytuacji z roku ubiegłego)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS będzie ustalał samodzielnie, co roku, w oparciu o posiadane dane i informacje. Osoby, które nie mają na dane dziecko ustalonego prawa do 800+, będą musiały złożyć wniosek (obejmuje to także osoby, które mają już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na inne dzieci).

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, niezależnie od powyższego zawsze obowiązywać będzie zasada obowiązku powiadomienia ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, czy też o zmianie danych osobowych.

Koniec ze składaniem skarg do sądów

Nowelizacja ma też doprecyzować katalog osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego, o co postulował Rzecznik Praw Dziecka. Chodzi o przyznawanie 800+ osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. Obecnie obowiązująca ustawa w katalogu osób uprawnionych do świadczenia nie przewiduje takich osób. Tymczasem sądy rodzinne często wydają orzeczenia o ustanowieniu takiej pieczy i osoby takie, ubiegając się w ZUS o świadczenie wychowawcze otrzymują decyzje odmowne. Finalnie jednak, w wyniku skarg składanych od decyzji prezesa ZUS do wojewódzkich sądów administracyjnych, osoby te powszechnie uzyskują świadczenia.

Przepisy dotyczące mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego miałyby zacząć obowiązywać od 1 lutego 2027 r.