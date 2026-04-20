Po tym, jak były premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenie stowarzyszenia Rozwój Plus, które według jego słów ma skupiać osoby niezadowolone z obecnych propozycji po prawej stronie sceny politycznej, władze PiS uznały, że działalność członków partii w stowarzyszeniu będzie niezgodna ze statutem ugrupowania.

Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uznał, że ruch Morawieckiego ma charakter partyjny, a osoby angażujące się w ten projekt nie będą mogły liczyć na miejsca na listach wyborczych PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Michał Dworczyk: Nie ma tam celów sprzecznych z celami PiS

W poniedziałek o ultimatum Kaczyńskiego na antenie radia TOK FM pytany był europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera i bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. Zaznaczając, że należy do partii od 24 lat, polityk odparł, że w sprawie słów prezesa PiS „trzeba być precyzyjnym” i że Kaczyński „zwrócił uwagę na to, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie mogą angażować się w projekty, których cele są sprzeczne z celami statutowymi PiS-u”.

Zdaniem Dworczyka, sens wypowiedzi Kaczyńskiego był taki, że „jeżeli to stowarzyszenie nie będzie miało celów sprzecznych z celami PiS-u, to nie ma problemu, podobnie jak z innymi stowarzyszeniami, w które są zaangażowane osoby działające w PiS”. W tym kontekście były szef KPRM wymienił m.in. stowarzyszenie polityków Solidarnej Polski oraz stowarzyszenie Marcina Ociepy OdNowa.

W rozmowie z TOK FM europoseł podkreślił, że jest współautorem statutu stowarzyszenia Rozwój Plus. – Nie ma tam celów, które byłyby sprzeczne z fundamentem ideowym Prawa i Sprawiedliwości czy też z celami działania PiS – zadeklarował. – Dlatego uważam, że z tym nie będzie problemu, że ta sprawa zostanie szybko wyjaśniona – dodał.

Na poniedziałkowy wieczór zaplanowano spotkanie prezesa i wiceprezesa PiS, czyli Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk wyraził nadzieję, że na spotkaniu „perturbacje informacyjne”, jak się wyraził, zostaną wyjaśnione.

Michał Dworczyk o stowarzyszeniu Morawieckiego: Nikt się nie wycofał

Europoseł był też w wywiadzie pytany, czy po słowach Kaczyńskiego w sprawie braku miejsc na listach wyborczych politycy PiS, którzy deklarowali akces do stowarzyszenia Morawieckiego, zmienili zdanie. Odparł, że nie było takich przypadków. – W ostatnich dniach nikt się nie wycofywał, w ogóle nikt się nie wycofał ze stowarzyszenia z osób, które deklarowały wejście do stowarzyszenia i z dziewięciorga członków-założycieli też nikt się nie wycofał – przekazał.

Ze słów Dworczyka wynika, że chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziło blisko 40 parlamentarzystów i europarlamentarzystów, a dodatkowo także samorządowcy. Europoseł zastrzegł, że dopóki stowarzyszenie nie zostanie zarejestrowane, nie może przyjmować członków.

W rozmowie z TOK FM były szef KPRM wyraził również przekonanie, że ponieważ założenia stowarzyszenia Rozwój Plus nie są sprzeczne z celami PiS, to nie będzie problemu z brakiem miejsc na listach wyborczych PiS dla członków nowej organizacji.