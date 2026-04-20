Rumen Radew, były prezydent i przyszły premier Bułgarii
Okazuje się, że wynik bułgarskich wyborów potwierdza słowa byłego prezydenta Rumena Radewa, który w przeddzień głosowania mówił, iż czuje się bardziej jak Péter Magyar, niż Viktor Orbán. Poniedziałkowe wyniki dowodzą spektakularnego sukcesu byłego prezydenta. O ile bowiem sondaże wróżyły mu 32-34 proc. głosów, ostatecznie jego Postępowa Bułgaria zgarnie ok. 44 proc. głosów, co może przełożyć się na 131 mandatów. To w 240-osobowym parlamencie zdecydowana większość.
Wstępny podział miejsc w bułgarskim parlamencie
Radew może samodzielnie stworzyć rząd, zacząć trudne reformy, a nawet zmienić ustawę zasadniczą, bo wspólnie z sojuszniczymi liberałami ma większość konstytucyjną. Na dodatek jego sytuacja jest o tyle lepsza od sytuacji Magyara na Węgrzech, że nie ma lokalnie ani zaspawanego przez poprzednika systemu, ani czekającego na błąd przeciwnika, jakim nad Dunajem wciąż jest Viktor Orbán.
Po co w ogóle zajmować sobie głowę prowincjonalną Bułgarią? – pyta część europejskiej opinii publicznej. Ano dlatego, że Radewowi udało się zrealizować jako pierwszemu bardzo ciekawy i wzorcowy dla wielu demokracji parlamentarno-gabinetowych scenariusz wyjścia z kryzysu rozbicia partyjnego, które prowadziło do stopniowej degradacji systemu.
Rozwiązanie było dość proste, choć niezwykle ryzykowne. Oto popularny prezydent ratuje dławiący się rozdrobnieniem partyjnym i ciągłą powtarzalnością wyborów (w Bułgarii dochodziło do nich osiem razy w ciągu pięciu lat), rezygnując ze stanowiska, tworząc szeroki front poparcia i idąc z całą siłą swojego elektoratu do wyborów parlamentarnych. Na dodatek wybory te wygrywa i staje na czele rządu.
Uwaga! Radew nie jest nuworyszem. To doświadczony polityk, znający problemy swojego państwa i wiedzący, jak je rozwiązać. Jego decyzja to nie tylko wywrócenie stolika, ale przede wszystkim decyzja o wyjściu z roli notariusza i obserwatora, na co konstytucja skazuje prezydenta i wejście w szranki realnej przebudowy systemu.
Zastanawia mnie, kto i jak bacznie obserwował ten proces w naszej części Europy. I czy – choć to pewnie na razie science fiction – nie przychodzi do głowy komuś z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, by podążyć taką właśnie ścieżką. Choć polska polityka nie jest tak chybotliwa, jak na Bałkanach, realnym problemem polskiej prawicy staje się jej rozdrobnienie i relatywnie mała koalicyjność liderów. Gdyby – to już nie science fiction – doszło do rozłamu w PiS, frakcja Mateusza Morawieckiego rozstała się z PiS-owskim mainstreamem, rozproszenie i niekoalicyjność byłyby jeszcze większe. W efekcie, jedyną ścieżką dla stworzenia integralnej formacji z ambicjami do rządzenia, byłoby pojawienie się honorowanego przez wszystkich autorytetu z zewnątrz. Na dziś jedynym takim politykiem, który może wjechać na białym koniu jest – w przekonaniu większości ludzi prawicy – Karol Nawrocki. O ile – rzecz jasna – utrzyma polityczne relacje, nie popełni błędów i będą za nim, jak dotąd, przemawiać słupki poparcia i zaufania.
Niemożliwe? Trudno powiedzieć. Nie ma dwóch takich samych ekosystemów politycznych. Poza systemem konstytucyjnym Bułgarię od Polski różni niemal wszystko. Także fakt, że niestabilność jej demokracji była dużo większa, niż nad Wisłą. Z drugiej jednak strony można zadać pytanie, jak bardzo trzeba zdestabilizować system, by taki manewr był możliwy, a nawet konieczny? Odpowiedzi na to pytanie boję się najbardziej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas