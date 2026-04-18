Pytany o swe ewentualne odejście z Prawa i Sprawiedliwości były szef rządu powiedział w sobotę, że „wewnętrzne sprawy partyjne nie interesują Polaków”. – To są sprawy dla nich jałowe, arcynudne – przekonywał, dodając, że Polaków interesuje np. bezrobocie i kłopoty ze znalezieniem pracy.

– Ja po bazarach dość często chodzę, robię zakupy, spotykam się z ludźmi i mówią mi o drożyźnie. Ostatnio na bazarze ciekawy głos miałem: „Panie premierze, gdzie jest to KPO?”. Byłem trochę zaskoczony, że mnie tam pytają i oczywiście przypominają jachty, kluby techno. Ja się też pytam obecnie rządzących: gdzie jest KPO, gdzie ono pracuje dla polskiej gospodarki? – mówił.

Mateusz Morawiecki deklaruje, że jego stowarzyszenie będzie funkcjonować

W rozmowie z RMF FM Mateusz Morawiecki zapowiedział, że założone przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus „na pewno będzie działało”. – Ono działa na polu eksperckim, na polu merytorycznym, nie na polu politycznym, jest spójne z celami, z zasadami Prawa i Sprawiedliwości i będziemy na pewno je kontynuować – oświadczył.

W czwartek po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział, że działalność członków PiS w stowarzyszeniu Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem ugrupowania, „a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne”. Członkom stowarzyszenia zaproponowano jednocześnie udział w pracach tworzonej rady eksperckiej.

Dzień później prezes PiS zapowiedział, że dla osób angażujących się w działanie stowarzyszenia Rozwój Plus nie będzie miejsca na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wyraził przy tym obawę, że działania członków stowarzyszenia wyglądają „jak zapowiedź rozłamu”.

Pytany o wypowiedź Kaczyńskiego Morawiecki powiedział w sobotę, że członkowie PiS należą już do różnych stowarzyszeń. – Solidarna Polska, bardzo zwarta grupa w naszej formacji, ma bardzo mocne stowarzyszenie czy fundację – zaznaczył. Oświadczył, że zna statut PiS i że nie uważa, by działalność jego stowarzyszenia była niezgodna z zasadami ideowymi i interesami partii. – Sądzę, że spokojnie dojdzie tutaj do porozumienia – dodał.

Wkrótce spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego

Kiedy dojdzie do spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim? – Bardzo często rozmawiamy ze sobą. Wstępnie jesteśmy umówieni na poniedziałek. Prawdopodobnie porozmawiamy sobie, ale to są też wewnętrzne sprawy – powiedział w RMF FM były premier.

Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki

Morawiecki mówił też, że od lat bierze udział w naradach kierownictwa PiS i że kiedyś nic z takich spotkań nie wyciekało do mediów. – Brał w tym udział prezes Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Piotr Gliński, ja, Ryszard Terlecki, Marek Kuchciński i nigdy z tego grona nic nie wyciekało. Później parę osób dołączyło do tego grona, być może takich, którym bardzo zależy na konfliktowaniu – kontynuował.

Zastrzegł, że nie wymieni żadnych nazwisk. – Zwracam uwagę, że przez długi okres działania kierownictwa PiS, już po 2015 r., nie było żadnych przecieków, wycieków, jątrzenia, były bardzo ciężkie dyskusje czasami, a potem to się zmieniło. Warto, żeby wrócić do tego poprzedniego stanu – podkreślił.

Mateusz Morawiecki: Będę w PiS, chcę odsunąć rząd Tuska od władzy

Pytany w RMF FM, czy chce być wyrzucony z partii, były szef rządu zaprzeczył. – Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę przysłużyć się do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy – oświadczył.

– Ale musimy mieć różne wrażliwości, różne kanały dotarcia do wyborców i stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać bardzo szeroko na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami, którym dzisiaj troszeczkę nie jest po drodze z bardzo ostrym, radykalnym nurtem Prawa i Sprawiedliwości – mówił w sobotę Morawiecki.

Były premier deklarował wcześniej, że założenie stowarzyszenia Rozwój Plus to inicjatywa, która ma służyć stworzeniu dodatkowej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz podejmowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Przekonywał, że stowarzyszenie ma przyciągnąć osoby, którym nie do końca odpowiadają obecne rozwiązania funkcjonujące w partiach prawicowych oraz że chodzi o stworzenie formuły ponadpartyjnej, która mogłaby łączyć różne środowiska.