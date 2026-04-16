W czwartek wieczorem zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, kontynuowane po dniu przerwy. Po zakończeniu obrad do czekających przed siedzibą PiS w Warszawie dziennikarzy wyszedł rzecznik partii Rafał Bochenek.

Bochenek przekazał, że jednym z tematów rozmów była sprawa stowarzyszenia założonego przez wiceprezesa PiS, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Akces do nowej organizacji zgłosiło kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Prezydium Komitetu Politycznego PiS odpowiada

Rzecznik relacjonował, że pokłosiem debaty jest decyzja prezydium Komitetu Politycznego. – Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2026 r. zwraca uwagę członkom Prawa i Sprawiedliwości na obowiązywanie artykułu 6. ustęp 1. punkt 3. statutu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to artykuł, który zakazuje udziału członkom Prawa i Sprawiedliwości w innych organizacjach politycznych, zwłaszcza tych, których interesy są sprzeczne z funkcjonowanie naszej formacji politycznej, z działaniem Prawa i Sprawiedliwości – oświadczył.

– W ramach tej decyzji prezydium Komitetu Politycznego zaleca stworzenie rady eksperckiej w ramach partii, w której będą mogli działać wszyscy, którzy chcą się włączyć w przygotowania programowe i wszelkie inne inicjatywy, szczególnie te, które są realizowane w związku z perspektywą przyszłorocznych wyborów parlamentarnych – dodał Bochenek.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas wypowiedzi dla mediów po zakończeniu posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości Foto: PAP/Radek Pietruszka

Rafał Bochenek: Działalność członków PiS w stowarzyszeniu Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem PiS

Rzecznik PiS zaznaczył, że decyzja Komitetu Politycznego skierowana jest do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Rada ekspercka będzie powołana. Takie było oczekiwanie osób, które zasiadają w prezydium Komitetu Politycznego, aby zaangażować również inne grupy parlamentarzystów w działanie takiego gremium, które będzie wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości i w ramach Prawa i Sprawiedliwości, a nie obok – kontynuował.

Bochenek mówił, że w najbliższym czasie „rada ekspercka” zostanie powołana przez Jarosława Kaczyńskiego. W skład nowego ciała, według jego słów, mają wejść parlamentarzyści, którzy będą chcieli włączyć się w przygotowania do kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. – To jest formuła, która jest pewną ofertą dla wszystkich członków PiS w ramach struktur Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie, które powstało w ostatnich godzinach, nie jest formułą partyjną, jest formułą pozapartyjną, sprzeczną ze statutem – dodał.

Według rzecznika PiS, działalność członków stowarzyszenia Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, „a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne, co wynika bezpośrednio ze statutu”.

Rzecznik PiS mówi, że członkowie stowarzyszenia Morawieckiego mają jeszcze szansę wycofać się

Rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego został zapytany przez dziennikarzy, kto poniesie konsekwencje, o których mówił. – My dzisiaj wychodzimy z pewną ofertą do naszych parlamentarzystów, członków Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych, którzy, być może po pewnej refleksji, zrezygnują z udziału w stowarzyszeniu, o którym rozmawiamy i będą chcieli się aktywnie włączyć w budowanie szerokiego patriotycznego frontu. To pozytywna oferta pracy i zaangażowania w przygotowania do zbliżającej się kampanii parlamentarnej – odparł.

Bochenek przekonywał, że według statutu partii działalność w ramach stowarzyszenia Morawieckiego „działalnością sprzeczną z interesami PiS”. – Dzisiejsza decyzja jest swoistą ofertą dla osób, które wchodzą w skład tego stowarzyszenia, chcą budować jego struktury, że mają szansę się jeszcze wycofać z tej organizacji i zaangażować się w projekt konstruktywny, który będzie pracował na rzecz całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości – powiedział.

Dopytywany, czy oferta przystąpienia do „rady eksperckiej” to ultimatum dla części posłów PiS, Bochenek odparł, że to propozycja „prowadzenia działalności zgodnej ze statutem”.

