Właśnie wokół tego zagadnienia – określanego angielskim terminem local content, czyli komponentu krajowego – koncentruje się coraz żywsza debata gospodarcza. Premier Donald Tusk zapowiadał wprost, że Polska będzie „egoistyczna" w promowaniu własnych produktów i dostawców, uznając to za kwestię bezpieczeństwa. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przedstawił niedawno definicję „krajowego dostawcy" i zapowiedział działania, które mają doprowadzić do tego, by jak największa część wydatków inwestycyjnych pozostawała w kraju.

Wyzwanie jest jednak wielowymiarowe. Polskie firmy – zwłaszcza z sektora MŚP – często nie mają zdolności organizacyjnej, finansowej ani certyfikacyjnej, by samodzielnie wchodzić do dużych projektów. Konieczne jest budowanie konsorcjów, wymiana know-how i tworzenie lokalnych łańcuchów dostaw. Równocześnie pojawia się pytanie o granicę między uzasadnioną ochroną strategicznych interesów a ograniczeniem konkurencji, które może podnieść koszty inwestycji i narazić Polskę na zarzuty naruszania zasad wspólnego rynku UE. Kluczową rolę odgrywa tu system zamówień publicznych – zarówno jako narzędzie wspierające lokalnych dostawców, jak i potencjalna bariera biurokratyczna.

Temat ten będzie przedmiotem debaty podczas panelu „Local content" na XVIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, 22 kwietnia 2026 r. (godz. 14:30–16:00, Sala Balowa A).

Dyskusję poprzedzi rozmowa ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna z red. Pawłem Czuryło, redaktorem zarządzającym „Rzeczpospolitej" i „Parkietu".

W panelu udział wezmą:

Ilona Deręgowska – wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Ireneusz Fąfara – prezes zarządu i dyrektor generalny, ORLEN SA

Mariusz Górecki – prezes zarządu i dyrektor generalny, Atlas Ward

Grzegorz Kinelski – prezes zarządu, Enea SA

Tomasz Laudy – CEO, OChK

Grzegorz Lot – prezes zarządu, Tauron Polska Energia SA

Dariusz Lubera – prezes zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Agnieszka Olszewska – prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Remigiusz Paszkiewicz – prezes zarządu, KGHM Polska Miedź SA

Marcin Trepka – partner kierujący praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Baker McKenzie

Sesja „Local content" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 14.30-16.00.