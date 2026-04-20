W niedzielę media społecznościowe obiegło zdjęcie z południowego Libanu. Na fotografii widać izraelskiego żołnierza, który młotem niszczy figurę Jezusa Chrystusa. Izraelskie Siły Obronne (IDF) potwierdziły, że doszło do takiego zdarzenia, a wobec odpowiedzialnych osób wyciągnięte zostaną konsekwencje.

Za zachowanie żołnierza swojego kraju przeprosił minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Głos zabrał także premier Beniamin Netanjahu.

Zniszczona figura Jezusa w Libanie. Reaguje Radosław Sikorski

Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. „Dobrze, że minister Sa'ar szybko przeprosił, było za co. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki. Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników.” – napisał na X.

Stanowisko polskiego ministra spotkało się z reakcją szefa izraelskiej dyplomacji. „Zdecydowanie odrzucam Pana bezpodstawne i zniesławiające stwierdzenia pod adresem IDF (Sił Obronnych Izraela).” – napisał Saar.

„To, co pan napisał, odzwierciedla ignorancję i głęboki brak zrozumienia. W każdej wojnie dochodzi do wypadków operacyjnych, w tym przypadków, w których oddziały wojskowe ucierpiały od własnego ognia. Niestety, w każdej wojnie cierpią postronni cywile, zwłaszcza gdy terroryści wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. Jednak żadna zachodnia armia nie walczy z terroryzmem w sposób bardziej precyzyjny lub w oparciu o lepszy wywiad niż IDF, przy nieustannym wysiłku na rzecz minimalizacji ofiar wśród cywilów. Stosunek ofiar wśród terrorystów do ofiar cywilnych jest lepszy niż w jakiejkolwiek innej zachodniej armii. W rzeczywistości jest on lepszy niż w przypadku jakichkolwiek innych sił zbrojnych na świecie.” - dodał minister.

Szef MSZ Izraela do Radosława Sikorskiego: Zamiast prawić morały, niech pan potępi antysemicki incydent z Sejmu

W dalszej części Saar podkreśla, że izraelskie siły zbrojne to „profesjonalna i etyczna armia”. „Od 78 lat z rzędu stawia czoła nieustannym próbom likwidacji państwa Izrael przez państwa totalitarne oraz jedne z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie. Nie ma żadnej poważnej, zachodniej armii demokratycznej, która nie starałaby się uczyć od IDF i korzystać z jej doświadczeń. W rzeczywistości cywile w krajach europejskich również czerpią bezpośrednie korzyści z wyników operacji IDF.” - napisał.

Szef MSZ Izraela zasugerował Sikorskiemu, aby „zamiast prawienia morałów innym, potępił Pan osobiście skandaliczny antysemicki incydent, który widzieliśmy w polskim parlamencie w zeszłym tygodniu”.

„Należy zachować ostrożność w formułowaniu nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które ostatecznie mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.” - zakończył Saar.

Izraelski minister odnosił się do zachowania posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który podczas posiedzenia Sejmu zaprezentował papierową flagę Izraela ze swastyką i oskarżył Izrael o ludobójstwo. W reakcji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W jego ocenie poseł dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu.