Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
W niedzielę media społecznościowe obiegło zdjęcie z południowego Libanu. Na fotografii widać izraelskiego żołnierza, który młotem niszczy figurę Jezusa Chrystusa. Izraelskie Siły Obronne (IDF) potwierdziły, że doszło do takiego zdarzenia, a wobec odpowiedzialnych osób wyciągnięte zostaną konsekwencje.
Za zachowanie żołnierza swojego kraju przeprosił minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Głos zabrał także premier Beniamin Netanjahu.
Izraelskie Siły Obronne (IDF) potwierdziły, że fotografia przedstawiająca żołnierza niszczącego młotem figurę Jezusa w południowym Libanie jest aut...
Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. „Dobrze, że minister Sa'ar szybko przeprosił, było za co. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki. Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników.” – napisał na X.
Stanowisko polskiego ministra spotkało się z reakcją szefa izraelskiej dyplomacji. „Zdecydowanie odrzucam Pana bezpodstawne i zniesławiające stwierdzenia pod adresem IDF (Sił Obronnych Izraela).” – napisał Saar.
„To, co pan napisał, odzwierciedla ignorancję i głęboki brak zrozumienia. W każdej wojnie dochodzi do wypadków operacyjnych, w tym przypadków, w których oddziały wojskowe ucierpiały od własnego ognia. Niestety, w każdej wojnie cierpią postronni cywile, zwłaszcza gdy terroryści wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. Jednak żadna zachodnia armia nie walczy z terroryzmem w sposób bardziej precyzyjny lub w oparciu o lepszy wywiad niż IDF, przy nieustannym wysiłku na rzecz minimalizacji ofiar wśród cywilów. Stosunek ofiar wśród terrorystów do ofiar cywilnych jest lepszy niż w jakiejkolwiek innej zachodniej armii. W rzeczywistości jest on lepszy niż w przypadku jakichkolwiek innych sił zbrojnych na świecie.” - dodał minister.
W dalszej części Saar podkreśla, że izraelskie siły zbrojne to „profesjonalna i etyczna armia”. „Od 78 lat z rzędu stawia czoła nieustannym próbom likwidacji państwa Izrael przez państwa totalitarne oraz jedne z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie. Nie ma żadnej poważnej, zachodniej armii demokratycznej, która nie starałaby się uczyć od IDF i korzystać z jej doświadczeń. W rzeczywistości cywile w krajach europejskich również czerpią bezpośrednie korzyści z wyników operacji IDF.” - napisał.
Szef MSZ Izraela zasugerował Sikorskiemu, aby „zamiast prawienia morałów innym, potępił Pan osobiście skandaliczny antysemicki incydent, który widzieliśmy w polskim parlamencie w zeszłym tygodniu”.
„Należy zachować ostrożność w formułowaniu nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które ostatecznie mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.” - zakończył Saar.
Izraelski minister odnosił się do zachowania posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który podczas posiedzenia Sejmu zaprezentował papierową flagę Izraela ze swastyką i oskarżył Izrael o ludobójstwo. W reakcji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W jego ocenie poseł dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu.
