Xi Jinping w czasie rozmowy – jak wynika z relacji chińskiej agencji informacyjnej Xinhua – miał wyrazić wprost oczekiwanie, że cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. Obecnie blokuje ją zarówno Iran, jak i – częściowo – USA (od 13 kwietnia Amerykanie blokują cieśninę dla statków płynących do irańskich portów i wypływających z nich).

Reklama Reklama

Ruch statków w cieśninie Ormuz (stan na 18 kwietnia 2026) Foto: PAP

Xi Jinping: Otwarcie cieśniny Ormuz służy interesowi państw regionu

– Cieśnina Ormuz powinna być otwarta dla normalnej żeglugi, ponieważ służy to wspólnemu interesowi państw regionu i społeczności międzynarodowej – powiedział Xi. AP zauważa, że po raz pierwszy Xi publicznie wzywa do otwarcia cieśniny.

Saudyjski następca tronu miał zapewnić, że Arabia Saudyjska jest zaangażowana w rozwiązanie konfliktu poprzez dialog i ma nadzieję uniknąć dalszej eskalacji. Xi mówił z kolei, że Chiny popierają państwa Bliskiego Wschodu we „wzięciu swojej przyszłości we własne ręce i działaniu na rzecz długoterminowej stabilności i pokoju”.

Chiny są głównym nabywcą irańskiej ropy (jest obłożona sankcjami USA), która – jak większość ropy wydobywanej w rejonie Zatoki Perskiej – jest transportowana przez cieśninę Ormuz. Przed wojną przez wody cieśniny przepływało dziennie ok. 100-150 statków. Szlakiem tym transportowano ok. 20 proc. ropy przewożonej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG przewożonego w ten sposób.

Iran zamknął cieśninę w odwecie za atak USA i Izraela na swoje terytorium rozpoczęty 28 lutego. 8 kwietnia Donald Trump ogłosił 14-dniowe zawieszenie broni, w czasie którego cieśnina Ormuz miała zostać otwarta. Iran nie otworzył jej jednak całkowicie, domagając się, by zawieszenie broni objęło również Liban, gdzie izraelska armia od 3 marca prowadzi operację wymierzoną w szyicki Hezbollah, sojusznika Iranu. Araghczi ogłosił otwarcie cieśniny (jak się okazało – na krótko), gdy w Libanie ogłoszono 10-dniowe zawieszenie broni.

MSZ Chin zaniepokojone zajęciem irańskiego statku przez Amerykanów

W Pekinie narastają obawy o skutki pogłębiającej się niestabilności w rejonie cieśniny, co przełożyło się już na deficyt paliwa w niektórych państwach Azji. 17 kwietnia szef MSZ Iranu Abbas Araghczi poinformował, że cieśnina zostanie otwarta na czas obowiązywania zawieszenia broni, ale po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zniosą swojej blokady, 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ponownym zamknięciu cieśniny. Dzień później USA zajęły pływający pod irańską banderą statek Touska, który próbował przełamać blokadę. Strona irańska podała, że statek Touska płynął z Chin.

MSZ Chin komentując ten incydent, wyraziło 20 kwietnia zaniepokojenie „siłowym przejęciem” irańskiego statku przez amerykański okręt USS Spruance. Wezwało też obie strony konfliktu do przestrzegania zasad zawieszenia broni.