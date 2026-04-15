Wyrok NSA zamyka ostatni administracyjny wątek jednej z najgłośniejszych inwestycji ostatnich lat w Wielkopolsce. Chodzi o budowę obiektu stylizowanego na średniowieczny zamek w Stobnicy, prowadzoną na obszarze Natura 2000. Budowa była prowadzona na podstawie pozwolenia z 2015 r. Jak informuje RMF24, sąd uznał, że nie było podstaw do wznowienia postępowania dotyczącego tej decyzji, więc zgoda na realizację inwestycji pozostaje w mocy. W ustnym uzasadnieniu sędzia Jerzy Stelmasiak podkreślił, że trzeba oddzielić samą decyzję administracyjną od sposobu jej późniejszego wykonywania. Według sądu ewentualne nieprawidłowości ujawnione już w trakcie budowy nie dowodzą automatycznie, że pierwotna decyzja była wadliwa.

Dlaczego NSA odrzucił skargę kasacyjną GDOŚ?

Spór dotyczył powierzchni terenu przekształconego pod inwestycję. W czasie realizacji prac ustalono, że obszar ten przekroczył 2 hektary, choć wcześniej deklarowano około 1,7 hektara. Na tej podstawie organy ochrony środowiska próbowały uchylić wcześniejszą decyzję, argumentując, że inwestycja powinna w takim przypadku uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

NSA uznał jednak, że taka okoliczność została ujawniona dopiero później, już po wydaniu ostatecznej decyzji w 2015 r., a to oznacza, że nie mogła stanowić podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. Sąd wskazał, że nowe okoliczności muszą istnieć już w dniu wydania decyzji i jednocześnie nie mogą być wtedy znane organowi. W tej sprawie ten warunek nie został spełniony.

Zamieszanie wokół inwestycji nadal trwa

Pełnomocniczka inwestora oceniła, że po ostatnim wyroku wszystkie postępowania administracyjne dotyczące budowy zostały prawomocnie zakończone – informuje RMF24. Jej zdaniem żadna z decyzji nie została uchylona w taki sposób, który mógłby zatrzymać prace. Formalnie inwestycja nadal trwa, a sam obiekt figuruje jako mieszkaniowy budynek wielorodzinny. Nadal nie wiadomo, jaki będzie jego ostateczny sposób wykorzystania.

Mimo tego, że spory administracyjne zostały oficjalnie zakończone, temat inwestycji nie znika. Od listopada 2023 r. przed sądem w Obornikach trwa proces karny dotyczący nieprawidłowości przy budowie. Odpowiadają w nim m.in. przedstawiciele inwestora i urzędnicy.