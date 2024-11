Aktywny Rodzic: tak ZUS będzie wypłacać świadczenie. Wkrótce pierwszy przelew

Aktywny rodzic dostanie 1500, 1900 lub 500

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" wynosi 1500 zł albo 1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami. Przysługuje na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Dokładnie liczy się to następująco: od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Świadczenie "Aktywnie w domu" od 1 października 2024 r. zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie i na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Podobnie jak pozostałe świadczenia z programu Aktywny Rodzic, świadczenie "Aktywnie w domu" ZUS będzie wypłacać w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. Przelew w wysokości 500 zł również trafi na konto 29 listopada.