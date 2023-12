W 2024 roku rodzice dostaną z ZUS nawet 10 tys. 800 zł więcej

Od stycznia ZUS podniesie wysokość świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł. Ma to nastąpić automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Podano datę od kiedy ruszą wypłaty 800+.