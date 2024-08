- Powstanie było krytykowane — nie tylko przez komunistów, którzy go nienawidzili, ale też przez ludzi dobrej woli, którzy uczestniczyli w powstaniu. Ale to nie zmienia faktu, że stało się czymś niezwykle istotnym w naszej dalszej historii - kontynuował.



- Powstanie stworzyło coś, co można określić jako trwałą, żyjącą w świadomości ludzi emocję. Dotyczyła ona kwestii niepodległości. Bo przecież powstanie było po to, żeby utrzymać niepodległość. Taki był cel. Nie udało się go zrealizować, ale mit powstania kształtował się mimo zbrodniczego przeciwdziałania trwał - przypomniał prezes PiS.



Jarosław Kaczyński: Powstanie Warszawskie zbudowało respekt wobec Polaków

- Ale powstanie budowało też inną cechę naszej świadomości społecznej — zbudowało doświadczenie, które pozwoliło Polakom, w czasie licznych kryzysów, w czasie komunizmu, uniknąć tego wszystkiego co mogło doprowadzić do największego nieszczęścia, do interwencji, do ponownego zaostrzenia komunizmu lub całkowitej likwidacji polskiego państwa — stwierdził Kaczyński.



- Powstanie zbudowało coś, co można określić jako respekt, respekt wobec Polaków. Ten respekt był wówczas doświadczeniem nawet Niemców, nawet niemieckich żołnierzy. I to też było dla nas ważne, ważne dla biegu naszej historii — dodał.



Jednocześnie Kaczyński przypomniał, że Polska nie otrzymała zadośćuczynienia od Niemiec m.in. za straty poniesione w czasie II wojny światowej a większości zbrodniarzy nie ukarano.



- Trzeba zapytać co takiego w kulturze niemieckiej pozwala zwykłym ludziom dokonywać rzezi i czy to rzeczywiście zostało z tej kultury całkowicie odrzucone. I o tym też pamiętajmy — mówił nawiązując do faktu, że zbrodni wojennych dopuszczali się również żołnierze zwykłych jednostek wojskowych, nie tylko formacji SS.