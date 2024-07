Pomóc przy klawiaturze. Jak przełożyć pamięć o powstaniu na język współczesnych gier?

Szlak został jednak przetarty i dwa lata później do sklepów trafiło „Enemy Front” autorstwa CI Games. Tym razem gracze poznali fikcyjną historię amerykańskiego dziennikarza, który w pierwszych dniach Powstania dołączył do sił AK i brał udział w walkach w kościele św. Krzyża czy budynku PAST-y. Gra była tak zwaną strzelaniną z widokiem z oczu bohatera, co prawda nie najlepszą, ale udanie odtwarzającą klimat walk powstańczych. Pokazywała charakter starć, sprzęt z epoki, wreszcie poświęcenie żołnierzy zmuszonych atakować znacznie lepiej uzbrojonego i przygotowanego wroga. Ponownie jednak nie była to udana inwestycja biznesowa. Prezes firmy, Marek Tymiński, uznał jej premierę za „komercyjnie nieudaną” i zrezygnował z dalszych inwestycji w markę.

Czytaj więcej Powstanie Warszawskie Brodka i powstanie warszawskie we współczesnych emocjach Płyta i koncert „WAWA”, z udziałem i pod opieką Brodki, oraz „Kolor Powstania”, album w wyborze Chrisa Niedenthala, zapowiadają obchody 80. rocznicy zrywu.

Pod państwowymi skrzydłami

Wydaje się więc, że skuteczna opowieść o powstaniu wymaga mecenatu państwowego, przede wszystkim wsparcia finansowego, które zapewni twórcom większą swobodę działania i jednocześnie narzuci im dbałość o historyczne realia. Rolę tę już dwukrotnie pełnił Instytut Pamięci Narodowej. I tak w 2023 roku sfinansował rozbudowę gry „Warsaw” firmy Pixelated Milk, która po owych poprawkach ukazała się za darmo na serwisie Steam jako „Warsaw Rising: Miasto bohaterów”.

Gra „Warsaw Rising: Miasto bohaterów” to taktyczna gra fabularna, w której gracz dołącza do powstańców i bierze udział w kolejnych wydarzeniach ipn

Pierwotna, komercyjna wersja programu narodziła się w 2019 roku. Była to taktyczna gra fabularna, w której gracz dołączał do powstańców i brał udział w kolejnych, coraz bardziej złożonych misjach nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń. Komiksowe wstawki autorstwa Michała Śledzińskiego pomogły ukazać zarówno bohaterstwo żołnierzy, jak i koleje ich losów. Rozgrywka rozpoczynała się 1 sierpnia i trwała przez 63 dni. Codziennie gracz otrzymywał informacje o wydarzeniach, które miały wówczas miejsce.

IPN pomógł również zrealizować firmie Chronospace ciepło przyjętych „Lotników”. Jedna z misji w tej grze przedstawia prawdziwą historię lotu 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, niosącej pomoc powstańcom warszawskim. Gracz wciela się w postaci członków załogi samolotu Handley Page Halifax MK 2, próbuje zniszczyć niemieckie stanowiska obrony przeciwlotniczej, a także dokonać zrzutu ładunku nad placem Napoleona.