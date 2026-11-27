Badanie sprawdzało wariant, w którym partie obecnej większości startują jako jeden blok, a prawica wystawia oddzielne listy. Koalicja 15 października zdobyła 41,6 proc. wskazań, o 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu WP (39,4 proc.).

Reklama Reklama

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 15,4 proc., tracąc w miesiąc 4,1 pkt proc. Konfederacja znalazła się tuż za PiS z poparciem 14,5 proc. – różnica wynosi 0,9 pkt proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zyskało 0,6 pkt proc.

Braun i Morawiecki powyżej progu

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 11,6 proc., o 0,8 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Rozwój Plus, ugrupowanie związane z Mateuszem Morawieckim, zdobył 6,3 proc.; w poprzednim badaniu było to 5,5 proc.

Partia Razem otrzymała 4,4 proc. poparcia. Mimo wzrostu o 0,3 pkt proc. pozostaje poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 6,2 proc. ankietowanych.

Zwykły wariant wyborczy: KO wygrywa, prawica ma większość

Inny sondaż United Surveys dla WP, przeprowadzony w tym samym terminie (20–22 listopada), sprawdzał poparcie dla partii startujących osobno. Koalicja Obywatelska uzyskała w nim 30,9 proc., a PiS – 17,7 proc. Konfederacja miała 13,9 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 10 proc., Lewica – 6,2 proc., a Rozwój Plus – 5,9 proc. Pod progiem znalazły się PSL (4,4 proc.), Razem (3,7 proc.) i Polska 2050 (0,7 proc.).

W tej symulacji KO otrzymałaby 176 mandatów, PiS – 94, Konfederacja – 72, Konfederacja Korony Polskiej – 49, Lewica – 35, a Rozwój Plus – 34. KO i Lewica miałyby razem 211 miejsc, czyli zabrakłoby im 20 do większości. Cztery partie prawicowe dysponowałyby łącznie 249 mandatami, jednak utworzenie rządu wymagałoby współpracy wszystkich.

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki przegrywa z Radosławem Sikorskim. Jest nowy ranking zaufania W najnowszym rankingu zaufania do polityków IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku stracił pozycję lidera. Pierwszy w...

Symulacja mandatów: większość dla koalicji

W wariancie wspólnej listy przeliczenie wyników według kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego daje Koalicji 15 października 241 miejsc w 460-osobowym Sejmie – o 11 więcej niż wymagane do większości. PiS miałoby 76 posłów, Konfederacja 71, Konfederacja Korony Polskiej 53, a Rozwój Plus 19. Razem nie uczestniczyłoby w podziale mandatów.

Sondaż przeprowadzono 20–22 listopada 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.