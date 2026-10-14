Wizyta odbywa się w dniach 14 i 15 października. Według informacji portalu Politico Patel ma odwiedzić Moskwę i Petersburg, a spotkania zostały zorganizowane przez kierownictwo rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Nie wiadomo, czy w planie wizyty jest również rozmowa z Władimirem Putinem ani jakie ewentualne ustalenia mogą przynieść negocjacje.

Reklama Reklama

14 października rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do doniesień o przyjeździe szefa FBI, zaznaczył, że wizyty przedstawicieli służb specjalnych zazwyczaj nie są wcześniej zapowiadane. Kreml nie przedstawił szczegółowych informacji na temat spotkań.

Współpraca służb USA i Rosji

O możliwej wizycie Patela w Rosji media informowały już latem. Reuters pisał 5 sierpnia, że szef FBI może odwiedzić ten kraj w październiku. Według agencji w ciągu ostatniego roku Patel rozwijał nowe kanały współpracy organów ścigania USA z ich odpowiednikami w Rosji i Chinach, koncentrując się na zwalczaniu przestępczości transnarodowej. Jak zauważał Reuters, takie działania stanowią odejście od dotychczasowej polityki Waszyngtonu i budzą obawy części amerykańskiego środowiska wywiadowczego, które postrzega Rosję i Chiny jako głównych geopolitycznych rywali Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej Przestępczość Włamanie do FBI. Zatrzymano podejrzanego hakera ShinyHunters Podejrzany o udział we włamaniu do systemów FBI członek grupy hakerskiej ShinyHunters został zatrzymany w Jordanii. Jak informuje Reuters, Saif al-...

Ostatnią publicznie znaną wizytą dyrektora FBI w Rosji był przyjazd Roberta Muellera w 2013 r. Patel jest więc pierwszym szefem biura, który odwiedza ten kraj od 13 lat.

Wcześniej, 25 sierpnia, w Moskwie przebywał dyrektor CIA John Ratcliffe. Prezydent USA Donald Trump określił tę podróż jako element rutynowych działań, a Kreml informował, że dotyczyła ona współpracy rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Pieskow przekazywał wówczas, że nie zaplanowano osobnych kontaktów z wysokimi rangą przedstawicielami administracji USA.