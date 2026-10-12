Donald Trump i Władimir Putin
Jak ustaliła agencja Reutera, amerykańscy wysłannicy przedstawili ten plan ukraińskim urzędnikom podczas spotkania w Miami. Kijów podchodzi jednak do propozycji sceptycznie, obawiając się, że Waszyngton próbuje przekonać Moskwę do ustępstw za pomocą korzyści gospodarczych.
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zamierza wykorzystać porozumienie dotyczące eksportu rosyjskiego oleju napędowego, aby skłonić Moskwę do powrotu do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.
Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na trzy osoby zaznajomione z przebiegiem spotkania w Miami, amerykańscy wysłannicy przedstawili ukraińskim urzędnikom założenia tej strategii w piątek.
Specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner mieli przekazać stronie ukraińskiej, że Władimir Putin nie jest obecnie gotowy do negocjowania zakończenia trwającej od czterech i pół roku wojny. Ich zdaniem ogłoszone w ubiegłym tygodniu porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego diesla może jednak pomóc w przywróceniu trójstronnych rozmów.
Według jednego ze źródeł Reutera amerykańska administracja liczy, że umowa pozwoli „złagodzić” stanowisko Moskwy, ponieważ to sygnał, że Trump jest otwarty na współpracę gospodarczą z Rosją.
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Zgodnie z porozumieniem Rosja ma dostarczyć ponad 2,25 mln baryłek oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Decyzja wywołała sprzeciw części członków Kongresu USA, którzy ostrzegają, że umowa zapewni Moskwie dodatkowe środki na prowadzenie wojny, nie zmuszając jednocześnie Putina do żadnych ustępstw w sprawie zakończenia konfliktu.
Trump broni jednak zawartego porozumienia. W poniedziałek określił je jako „właściwy wybór dla narodu amerykańskiego”.
Prezydent USA przekonuje, że zwiększenie dostaw rosyjskiego oleju napędowego przyczyni się do obniżenia cen energii w Stanach Zjednoczonych. Wysokie ceny paliw stały się istotnym problemem politycznym dla Partii Republikańskiej przed zbliżającymi się wyborami do Kongresu, które zdecydują o układzie sił w amerykańskim parlamencie.
Część ekspertów podważa jednak skuteczność tego rozwiązania. Jak wskazują, dodatkowa ilość paliwa, która ma trafić na rynek w ramach porozumienia, jest mniejsza niż jednodniowe zapotrzebowanie samego amerykańskiego sektora transportowego.
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Podczas spotkania w Miami Kushner miał również przekazać stronie ukraińskiej, że Trump oczekuje zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Jak wynika z relacji dwóch źródeł Reutera, przedstawiciel amerykańskiej administracji podkreślił, że Waszyngton już kilkakrotnie zwracał się do Kijowa z takim żądaniem.
Trump argumentuje, że ukraińskie uderzenia na rosyjską infrastrukturę naftową przyczyniają się do wzrostu światowych cen paliw. Większość ekspertów wskazuje jednak, że główną przyczyną wysokich cen jest wojna w Iranie.
Według jednego z rozmówców Reutera amerykański plan zakłada, że ograniczenie ukraińskich ataków, połączone z korzyściami gospodarczymi wynikającymi z umowy dotyczącej paliw, stworzy warunki do wywarcia presji na Moskwę.
– Chodziło o to, żeby Stany Zjednoczone mogły wrócić do Rosji i powiedzieć: „Widzicie, Ukraińcy przestali atakować, a my daliśmy wam tę umowę. Teraz wasza kolej, żeby coś zrobić” – powiedziała agencji jedna z osób zaznajomionych z rozmowami.
W niedzielę – kilka dni po ogłoszeniu umowy dotyczącej rosyjskiego paliwa – Donald Trump poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na swoje obiekty energetyczne. Żadna ze stron nie potwierdziła jednak zawarcia takiego porozumienia. Co więcej, już w poniedziałek Rosja ponownie zaatakowała ukraińską infrastrukturę energetyczną, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzucił propozycję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą całkowitego zawieszenia broni na 60 dni.
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