„Gdyby istniała nagroda za kłamstwa, nienawiść i antysemickie oszczerstwa”, Pillay byłaby faworytką takiego konkursu – napisało izraelskie MSZ na platformie X. Resort stwierdził również, że przyznanie jej Pokojowej Nagrody Nobla nie jest wyrazem uznania dla sprawiedliwości, lecz „groteskowym wykorzystaniem nagrody do legitymizowania nienawiści i uprzedzeń wobec Izraela”.

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„Teraz, kiedy Komitet Noblowski nagrodził największe kłamstwo XXI wieku, Joseph Goebbels z pewnością oklaskuje to z piekieł” – dodała izraelska dyplomacja. Goebbels był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i głównym organizatorem nazistowskiej propagandy.

Navi Pillay z Pokojową Nagrodą Nobla

Norweski Komitet Noblowski ogłosił w piątek, że 85-letnia Navi Pillay otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego.

Pochodząca z Republiki Południowej Afryki prawniczka angażowała się w walkę z apartheidem, a następnie pełniła funkcję sędzi w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Rwandy oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym. Była również wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka.

W ostatnim okresie przewodniczyła niezależnej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. W ubiegłym roku komisja uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy podczas wojny rozpoczętej w 2023 r. Władze izraelskie odrzuciły te ustalenia, określając raport jako skandaliczny.

Zarzuty ludobójstwa i postępowania międzynarodowe

Według danych lokalnych władz palestyńskich w wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 74,2 tys. Palestyńczyków. Wśród zidentyfikowanych ofiar znaczną część stanowią kobiety, dzieci i osoby starsze.

Od 2024 r. przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości toczy się sprawa dotycząca oskarżenia Izraela o ludobójstwo, wniesionego przez Republikę Południowej Afryki. Zarzuty dotyczące działań Izraela w Strefie Gazy formułowały również organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International, Human Rights Watch, Lekarze bez Granic oraz izraelskie organizacje B’Tselem i Lekarze dla Praw Człowieka–Izrael. Wskazywały one także na możliwe zbrodnie wojenne i inne naruszenia prawa międzynarodowego.

W listopadzie 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Beniamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Galanta. Prokuratura zarzuca im popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym wykorzystywanie głodu jako metody prowadzenia wojny. Izrael odrzuca te oskarżenia.

Izraelskie władze argumentują, że prowadzą działania przeciwko Hamasowi i innym ugrupowaniom zbrojnym, których członkowie – według strony izraelskiej – wykorzystują cywilną infrastrukturę i ukrywają się wśród ludności. Izraelska armia informowała o zabiciu około 22 tys. bojowników Hamasu i innych organizacji.