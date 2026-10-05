Lider stowarzyszenia Rozwój Plus, powołując się na wyliczenia działaczy swojej formacji, przekonywał, że każdy polski kierowca stracił w ostatnim czasie średnio 3,5 tys. zł. Jego zdaniem propozycje obniżek na pylonach są niestałe i służą celom politycznym rządzących. – Czy chcemy takich rozwiązań, które będą polegały tylko i wyłącznie na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych i przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował rozwiązania dające pieniądze z nadmiarowych zysków koncernów do funduszu wyrównywania cen paliw – mówił rozmówca RMF24.

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Morawiecki uderza w PiS i Tuska: Chcą dać tysiące złotych ulg

Pytany o pomysły Prawa i Sprawiedliwości w zakresie zmian w składce zdrowotnej oraz powrotu do karty podatkowej, były premier odciął się od swojej dawnej formacji. – Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które tacy ludzie jak złodziej Kacprzyk będą mieli niższe daniny o kilkanaście tysięcy złotych, podczas gdy pani w Biedronce ma płacić tak samo – ripostował. Były szef rządu nawiązał w ten sposób do głośnej afery w warszawskim Szpitalu Południowym, dotyczącej wyprowadzania środków z budżetu ochrony zdrowia. Zdaniem Morawieckiego proponowane ulgi podatkowe zamiast wspierać drobny handel, dadzą tysięczne oszczędności najbogatszym osobie o wysokich dochodach. Zamiast tego zadeklarował czteroletni obniżony ZUS dla małych i średnich firm oraz zmniejszenie opresyjności kontroli ze strony Krajowej Administracja Skarbowej.

Zapytany o narastający deficyt budżetowy, były szef rządu zaprezentował plan jego redukcji z 7,1 proc. do 4,8 proc. PKB w ciągu 3-4 lat, wykluczając przy tym cięcia w programach społecznych czy podnoszenie wieku emerytalnego. Oszczędności mają przynieść trzy filary: uszczelnienie ściągalności podatku CIT od międzynarodowych korporacji (do 20 mld zł rocznie), walka z luką VAT (28 mld zł) oraz optymalizacja kosztów obsługi długu publicznego.

W kwestii energetyki były premier opowiedział się za budową nowych szybów węglowych na Lubelszczyźnie, gdzie okres zwrotu inwestycji szacuje na 5-8 lat. – W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. Zasoby na kolejne 30-40 lat pozwolą nam w dobrym miksie z atomem i OZE osiągnąć pełną suwerenność i obniżyć ceny energii o 30 proc. – przekonywał.

Mateusz Morawiecki: Będziemy zaporą dla Tuska i zaporą dla Brauna

Morawiecki poinformował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie złożony wniosek o rejestrację partii politycznej. Podał, że do ruchu napłynęło dotychczas ponad 5 tys. zgłoszeń, w tym od ponad 1000 samorządowców, a struktury organizacji działają już w ponad dwóch trzecich powiatów w kraju.

Gość RMF24 zadeklarował, że Rozwój Plus wystartuje w wyborach samodzielnie, wykluczając potencjalną koalicję zarówno z koalicją rządzącą, jak i ze środowiskiem Grzegorza Brauna. – Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej Grzegorza Brauna. Chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji – oświadczył, dodając, że do jego ugrupowania przechodzą parlamentarzyści z różnych stron sceny politycznej, w tym z obecnej większości rządzącej.

Były szef rządu zapowiedział poselski projekt ustawy wprowadzający obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Morawiecki poinformował o zamiarach przedstawienia wniosku o objęcie takimi szkoleniami wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia. Propozycja zakłada również obowiązkowe przeszkolenie dla wszystkich maturzystów – bez względu na płeć – z możliwością odbycia alternatywnej służby zastępczej, na przykład w strukturach medycznych.