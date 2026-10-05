Laʻaula Leuatea Schmidt, premier Samoa
Szef rządu Samoa tłumaczył, że film powstał podczas prywatnego spotkania rodzinnego. Odciął się też od nazizmu, antysemityzmu i rasizmu.
Istnienie siedmiosekundowego nagrania ujawnił dziennik „Samoa Observer”. Film miał zostać zarejestrowany podczas spotkania rodziny Schmidta w lipcu 2007 r. Widać na nim polityka trzymającego mikrofon i unoszącego rękę w charakterystycznym, nazistowskim geście. Podobny gest wykonują otaczające go osoby. Według „Samoa Observer” Schmidt powiedział: „Podnieście prawą rękę, Heil Hitler”.
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Premier nie zakwestionował autentyczności nagrania. - Zdaję sobie sprawę, że te słowa i gest były niestosowne i mogły wywołać oburzenie oraz zranić. Przepraszam za ich użycie – oświadczył. Podkreślił jednak, że nagranie „nie było przeznaczone” do publikacji. Nie wyjaśnił też, w jakich okolicznościach wykonał gest.
Schmidt był w 2007 r. wiceprzewodniczącym parlamentu Samoa. Na czele rządu tego liczącego około 220 tys. mieszkańców państwa stoi od zwycięstwa w wyborach w sierpniu 2025 r.
Ujawnienie filmu nastąpiło w czasie konfliktu premiera z „Samoa Observer”. Dziennik nie może od listopada relacjonować konferencji prasowych Schmidta i innych wydarzeń rządowych po tym, jak premier zarzucił mu nierzetelne relacjonowanie jego działalności. Ograniczenia krytykują organizacje dziennikarskie z regionu Pacyfiku, które domagają się ich zniesienia.
Po objęciu urzędu premiera, Schmidt deklarował poparcie dla Izraela. Podczas uroczystości zaprzysiężenia miał na sobie żydowski szal modlitewny, a po ceremonii powiedział dziennikarzom, że Samoa nie wycofa się ze wspierania Izraela, który nazwał „krajem ludu Bożego”.
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