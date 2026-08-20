Sierpniowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, jak Polacy oceniają sposób sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego.

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Karol Nawrocki z 52,5 proc. pozytywnych ocen

Działalność prezydenta dobrze ocenia obecnie 52,5 proc. ankietowanych. To wyraźnie lepszy wynik niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym w maju. W ciągu trzech miesięcy odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 8,2 p.p.

Jednocześnie zmniejszyła się liczba respondentów krytycznie oceniających prezydenturę Nawrockiego. Negatywną opinię o jego działalności ma obecnie 35,1 proc. uczestników badania. W porównaniu z majem oznacza to spadek o 4,7 p.p.

Pozostałe 12,4 proc. ankietowanych nie ocenia działalności prezydenta ani pozytywnie, ani negatywnie.

Wzrasta odsetek pozytywnych ocen Karola Nawrockiego

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało przeprowadzone między 5 a 12 sierpnia 2026 r. metodą CATI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1000 osób.

Wyniki badania zostały przedstawione przez serwis Stan 360. W porównaniu z majowym pomiarem wskazują zarówno na wzrost odsetka pozytywnych ocen Karola Nawrockiego, jak i zmniejszenie grupy respondentów oceniających jego działalność negatywnie.