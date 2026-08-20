Prezydent RP Karol Nawrocki
Sierpniowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, jak Polacy oceniają sposób sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego.
Działalność prezydenta dobrze ocenia obecnie 52,5 proc. ankietowanych. To wyraźnie lepszy wynik niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym w maju. W ciągu trzech miesięcy odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 8,2 p.p.
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Jednocześnie zmniejszyła się liczba respondentów krytycznie oceniających prezydenturę Nawrockiego. Negatywną opinię o jego działalności ma obecnie 35,1 proc. uczestników badania. W porównaniu z majem oznacza to spadek o 4,7 p.p.
Pozostałe 12,4 proc. ankietowanych nie ocenia działalności prezydenta ani pozytywnie, ani negatywnie.
Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało przeprowadzone między 5 a 12 sierpnia 2026 r. metodą CATI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1000 osób.
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Wyniki badania zostały przedstawione przez serwis Stan 360. W porównaniu z majowym pomiarem wskazują zarówno na wzrost odsetka pozytywnych ocen Karola Nawrockiego, jak i zmniejszenie grupy respondentów oceniających jego działalność negatywnie.
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