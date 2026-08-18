– Ponieważ bardzo dużo pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu, ja mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się – na 99 proc., tak na wszelki wypadek to mówię – w Naddniestrzu, w Tyraspolu – powiedział Donald Tusk na otwartej dla mediów części posiedzenia rządu.

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– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje – oświadczył premier.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Były wiceminister ścigany listem gończym

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS. Polityk jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Na wniosek prokuratury warszawski sąd okręgowy wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), ponieważ służby nie mogły go znaleźć.

Za byłym wiceministrem wydano też list gończy. 19 grudnia 2024 r. okazało się, że Marcin Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jak informowano w ubiegłym miesiącu, Węgry cofnęły mu status uchodźcy oraz unieważniły jego dokumenty podróży. Od majowej zmiany rządu na Węgrzech media podawały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego.

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Rzeczniczka tego sądu ds. karnych, sędzia Anna Ptaszek powiedziała 12 sierpnia PAP, iż z wniosku wynika, że został on nadany w Tyraspolu na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Tego samego dnia obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, potwierdził, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego i oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej.

Wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził przed tygodniem PAP, że prokuratura otrzymała kopię wniosku byłego wiceministra. Dodał, że wniosek jest „podpisany osobiście” przez Romanowskiego, który podał w nim, że „obecnie przebywa w Tyraspolu, na terytorium Naddniestrza, wskazując konkretny adres”. Ponadto – jak podał prok. Nowak – Romanowski „oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy”. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że prokuratura nie informuje o szczegółach dotyczących prowadzonych poszukiwań podejrzanego.

Naddniestrze to separatystyczny region Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako państwo nieuznawane, głównie dzięki wsparciu Rosji.