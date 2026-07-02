Informację o odwołaniu Piotra Matana przekazał w środę wieczorem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Jako powód decyzji wskazano „nieakceptowalne zachowanie”. „Nie ma naszej zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych grup społecznych” - zaznaczono w komunikacie.

Reklama Reklama

Wojewoda: „Nie ma zgody na powoływanie się na wpływy”

Nagranie z udziałem Piotra Matana w środę wieczorem zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Widać na nim wymianę zdań z taksówkarzem pochodzącym z Ukrainy, która przeradza się w awanturę. Na nagraniu słychać wulgaryzmy, dochodzi także do szarpaniny. Matan miał zwracać się do kierowcy m.in. słowami: „Ty wiesz kim ja jestem? Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij”, po czym informuje, że jest pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.

Do sprawy odniósł się również poseł Artur Gierada, przewodniczący świętokrzyskich struktur KO. Poinformował o zawieszeniu Matana w obowiązkach asystenta. „Sprawa wymaga wyjaśnienia, dlatego dalsze decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami” – przekazał.

Piotr Matan przedstawia swoją wersję wydarzeń

Matan opublikował oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń z lutego 2026 r. Według jego relacji kierowca odmówił wykonania opłaconego kursu, ponieważ jedna z pasażerek miała przy sobie jedzenie. Matan przyznał, że powołał się na zajmowane stanowisko. Wyjaśnił, że liczył na to, iż kierowca wykona kurs, a pasażerowie bezpiecznie wrócą do domu.

Były pełnomocnik zaprzeczył zarzutom stosowania przemocy fizycznej oraz używania epitetów wobec kierowcy. Oświadczył, że nie szarpał go ani nie uderzył. Dodał, że zarówno on, jak i osoby, które mu towarzyszyły, byli trzeźwi.

Matan zapewnił również, że nie żywi uprzedzeń wobec obywateli Ukrainy. Zdarzenie zarejestrowane przez kierowcę określił jako prowokację służącą budowaniu zasięgów w mediach społecznościowych. Poinformował też o czasowym wycofaniu się z życia partyjnego. „Do czasu wyjaśnienia sprawy zawieszam swoje członkostwo w partii” – napisał.

KO zawiesza współpracownika i zapowiada postępowanie dyscyplinarne

Świętokrzyska Koalicja Obywatelska poinformowała w oświadczeniu, że w czwartek zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Zgodnie ze statutem KO zawieszenie członkostwa oznacza wygaśnięcie wszystkich pełnionych przez niego funkcji w strukturach partii.

Piotr Matan był pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. W wyborach samorządowych w 2024 r. z powodzeniem kandydował do Rady Powiatu w Jędrzejowie z listy Koalicji Obywatelskiej.