W związku z kryzysem na linii Polska-Ukraina Leśkiewicz był pytany o słowa prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział niedawno, że zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie i zorganizowanie wspólnej konferencji.

Reklama Reklama

- Rzeczywiście była oferta ze strony Ukraińców, aby przeprowadzić rozmowę - najpierw telefoniczną, a potem doprowadzić do spotkania obu prezydentów, ale to Ukraińcy wycofali się z obu propozycji – skomentował te słowa Leśkiewicz.

Dopytywany o szczegóły rzecznik prezydenta zdradził, że najpierw strona ukraińska zaproponowała rozmowę telefoniczną, a gdy Karol Nawrocki wyraził zgodę, nie podjęła dalszej komunikacji w tej sprawie. - Potem zaproponowali bezpośrednie spotkanie, ustalono nawet datę, godzinę w Warszawie – i zakończyli komunikację - dodał Leśkiewicz.

- Ukraińcy nie chcieli doprowadzić do tego spotkania – podsumował. Dopytywany kiedy i gdzie miało się odbyć spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy odparł: „w Warszawie, kilka dni temu”. - Było zaplanowane to spotkanie na ubiegły tydzień bodajże, była konkretna godzina - dodał.

- Pan prezydent Zełenski miał przyjechać do Warszawy spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, bo to prezydent Zełenski wywołał kryzys, nadając imię „bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych (...). Do spotkania nie doszło, bo strona ukraińska zakończyła uzgodnienia dotyczące organizacji spotkania – podsumował.

- Prezydent Nawrocki nie postawił żadnych warunków tego spotkania – zaznaczył Leśkiewicz. - Oczywistym jest, że rozmowa miała dotyczyć nadania imienia zbrodniczej organizacji, UPA, jednej z jednostek armii ukraińskiej. Nasze stanowisko od początku było jasne, to pan prezydent jasno wyraził tuż po decyzji prezydenta Zełenskiego, że nie godzi się na to, by jedna z jednostek miała nosić imię UPA – dodał.

- Było zaplanowane spotkanie, żeby porozmawiać o tym – mówił Leśkiewicz pytany, czy strona polska stawiała Ukraińcom jakieś warunki. - Najpierw chcieliśmy uzyskać jakieś wyjaśnienia ze strony władz Ukrainy – dodał.

Więcej informacji wkrótce