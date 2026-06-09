Czarzasty odniósł się w ten sposób do sporu między Polską a Ukrainą, który pojawił się w związku z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich, elitarnych jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. Wywołało to protesty ze strony polskich polityków ze wszystkich stron sceny politycznej, związane z faktem, że UPA odpowiada za dokonanie rzezi wołyńskiej, ludobójstwa na Polakach, do którego doszło w okresie II wojny światowej. Ukraińcy uważają tymczasem UPA za bohaterów ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, walczących o ukraińską państwowość.

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Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Apel Włodzimierza Czarzastego 

Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, nadanego mu w 2023 roku przez Andrzeja Dudę. 8 czerwca nad tą sprawą debatowała Kapituła Orderu, która wydała rekomendację, ale jej treść nie została ujawniona. Ostateczna decyzja należy do prezydenta, który – jak poinformował jego rzecznik – podejmie ją w „odpowiednim momencie”. 

– Ja w tej sprawie przedstawiam jasne stanowisko, jestem w kontakcie z szefem parlamentu ukraińskiego, rozmawiałem z nim ostatni raz na ten temat w piątek – powiedział Czarzasty odnosząc się do całej sprawy.

– Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą, która nie powinna się zdarzyć, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje – dodał Czarzasty. 

Jednocześnie, zdaniem marszałka Sejmu, konfliktu „nie należy eskalować”. – Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy – stwierdził marszałek. 

Włodzimierz Czarzasty: Wszyscy zaczną oddawać ordery, a jest wojna

– Jeśli w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym dziesięć razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzje w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, np. wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej. A tymczasem jest wojna, Ukraina prowadzi wojnę, graniczy z Polską – przypomniał marszałek Sejmu.

– Potępiam decyzję (Zełenskiego – red.), ale boję się eskalacji tego wszystkiego. Za dwa tygodnie będzie już trzecie największe spotkanie dotyczące odbudowy Ukrainy (Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026), będzie kilka tysięcy przedsiębiorstw zarówno z UE, jak i z Ukrainy. I to spotkanie jest w Gdańsku. Jak każdy na każdego się poobraża, karty historyczne będą interpretowane tak, że to wszystko się rozleci, to nie jest dobre myślenie o kontaktach między Polską a Ukrainą w perspektywie – teraz wojny, a za 5 lat odbudowy Ukrainy. Marzę o rozsądku, proszę o rozsądek – zaapelował Czarzasty.

W kontekście decyzji prezydenta ws. odebrania Orderu Orła Białego Czarzasty stwierdził, że „odpowiedzialność w tej chwili jest po stronie prezydenta”. – Jest kapituła, jest pan prezydent, pan prezydent musi podjąć decyzję. Za każdą decyzję zostanie albo pochwalony, albo rozliczony – oświadczył Czarzasty. 