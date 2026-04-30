Pierwsza część rozmowy dotyczy stanu PiS po decyzji Jarosława Kaczyńskiego, by wystawić Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Michał Kolanko ujmuje to tak: „efekt Przemysława Czarnka na razie polega na tym, że mówimy o efekcie Przemysława Czarnka”. To znaczy, że partia zyskała przynajmniej jeden wyraźny kierunek i jedną twarz, wokół której ma się organizować przekaz, ale nie widać jeszcze politycznego przełomu, który zamknąłby wewnętrzny spór albo realnie odebrał wyborców Konfederacji.

Szułdrzyński dopytuje o twarde liczby i przywołuje sondaż zaufania CBOS, z którego wynika, że Czarnek ma niższy poziom zaufania i wyższy poziom nieufności niż Mateusz Morawiecki. To podcina jedną z głównych przesłanek, na których Kaczyński budował swoją decyzję. Kolanko odpowiada, że ten sondaż najlepiej pokazuje, dlaczego Czarnek nie był kandydatem PiS na prezydenta: jako twarz ostrej mobilizacji na pierwszą turę może działać, ale jako polityk zdolny wygrać szerokie starcie już niekoniecznie. W tym sensie wybory parlamentarne w 2027 r. miałyby być dla PiS czymś w rodzaju „wyborów prezydenckich bez drugiej tury”. W dalszej części rozmowy wraca temat Karola Nawrockiego i jego pozycji w rankingu zaufania. Kolanko zwraca uwagę, że choć prezydent wciąż ma duży kapitał, to zaczyna się proces zużycia. SAFE, krypto, sprawa Cenckiewicza, kolejne boczne fronty i komunikacyjne błędy Pałacu sprawiają, że miodowy miesiąc się kończy. To pierwszy czytelny sygnał, że Nawrocki nie będzie mógł w nieskończoność wykorzystywać to, że jest nowym prezydentem. Rozmowa dotyka też dwóch innych wątków po stronie PiS. Pierwszy to wyrzucenie Łukasza Mejzy z klubu, które Szułdrzyński opisuje przez „żenadometr”, a Kolanko interpretuje jako próbę zwinięcia jednego z najprostszych i najbardziej wstydliwych frontów. Drugi to wewnętrzna kalkulacja wokół samego Czarnka: jeśli PiS dalej będzie się publicznie kłócił, to najbardziej zapłaci właśnie on, bo to jego nazwisko firmuje dziś cały projekt. W tym sensie zarówno frakcje „maślarzy”, jak i „harcerzy” trzymają przy jego głowie polityczny pistolet: bez choćby widoku jedności nie będzie żadnego „efektu Czarnka”, tylko dalsze rozmowy o jego braku.

Łatowgang jako model polityczny poza duopolem

Jeden z fragmentów odcinka dotyczy też tematu na pozór zupełnie poza bieżącą polityką: Zbiórki Łatowganga. Szułdrzyński pyta, czy to tylko internetowa historia charytatywna, czy też sygnał głębszej zmiany w przestrzeni publicznej. Kolanko odpowiada, że sama akcja nie była polityczna i nie była wymierzona w żaden istniejący obóz, ale właśnie dlatego może być ważna politycznie jako model. Jego zdaniem Łatowgang pokazał mechanizm, który w przyszłości może zostać odtworzony w polityce: nie jako „trzecia droga”, bo to wciąż język duopolu, tylko jako coś zupełnie nowego, co nie jest zdefiniowane jako akcja czy projekt w ramach duopolu, tylko poza nimi. – Jeśli w 2027 r. pojawi się nowa siła polityczna, to nie będzie skuteczna dlatego, że ogłosi się alternatywą dla dwóch głównych bloków, tylko dlatego, że spróbuje wyjść poza samą logikę tego podziału – mówi Kolanko. Łatowgang został szybko wpisany w komentarze na osi „WOŚP – anty-WOŚP”, choć w rzeczywistości działał obok tego sporu. Kolanko sugeruje, że podobnie może wyglądać wejście nowego projektu politycznego: nie jako kolejnej znanej formacji w nowym opakowaniu, ale jako czegoś, czego dziś jeszcze po prostu nie widać.

Tusk wyjeżdża na majówkę z przewagą, ale bez komfortu

Końcowa część rozmowy dotyczy Donalda Tuska i stanu koalicji rządzącej przed majówką. Kolanko ocenia ten moment jako „słodko-gorzki”. Słodki, bo KO utrzymuje pozycję lidera, w CBOS widać poprawę nastrojów wobec rządu, a pakiet paliwowy okazał się dla władzy realnym game changerem – zmianą odczuwalną natychmiast przez ludzi. Dodatkowo Tusk korzysta na kontraście z PiS-em, który od 7 marca przechodził ostrą wewnętrzną wojnę aż do słynnej koalicji Bielan-Kaczyński-Morawiecki. Gorzka część obrazu jest jednak równie wyraźna – mówi Kolanko. Chodzi o młodszych wyborców klasy średniej, tych z „Jagodna”, którzy nie żyją już samym anty-PiS-em i coraz częściej pytają o konkret: podatki, ochronę zdrowia, mieszkania, demografię. Do tego dochodzi problem koalicjantów, którzy balansują wokół progu, oraz osobny kłopot z rosnącym Adrianem Zandbergiem jako potencjalną alternatywą po lewej stronie.