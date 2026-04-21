Podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej w programie stacji CNBC prezydent Donald Trump oświadczył, że byłby w stanie wygrać wojnę w Wietnamie znacznie szybciej niż zajęło to Stanom Zjednoczonym. Konflikt trwał niemal 20 lat, pochłonął życie ponad 58 tysięcy amerykańskich żołnierzy – i nigdy nie objął Trumpa, który w tym czasie pięciokrotnie uniknął powołania do wojska.

Wietnam, Irak, Wenezuela – Trump liczy zwycięstwa

Przy okazji omawiania trwającego konfliktu z Iranem – który zdaniem prezydenta Stany Zjednoczone wygrały już w pierwszym tygodniu walk, po lutowych atakach bombowych przeprowadzonych wspólnie z Izraelem – Trump chętnie porównał bieżące działania do poprzednich wojen.

– Wygrałbym wojnę w Wietnamie bardzo szybko, gdybym był prezydentem – stwierdził Trump. – Tak samo wygrałbym Irak – bo w zasadzie właśnie tak wygraliśmy tutaj – dodał, nawiązując do Iranu.

Prezydent przypomniał też o przeprowadzonej w styczniu operacji w Wenezueli, która – jak podkreślił – zakończyła się pojmaniem byłego prezydenta Nicolása Maduro i jego żony w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut.

– Przejąłem kontrolę nad Wenezuelą w 45 minut. To naprawdę silny militarnie kraj, a my przejęliśmy go w ciągu dnia – powiedzmy łagodnie – ale w zasadzie w 45 minut – mówił.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Wojna w Wietnamie i ostrogi piętowe

Wojna wietnamska trwała od listopada 1955 do kwietnia 1975 roku, obejmując pięć kolejnych prezydentur. W tym samym czasie Trump – wówczas w wieku poborowym – pięciokrotnie uniknął wcielenia do wojska w ramach obowiązkowego poboru obejmującego wszystkich mężczyzn między 18. a 25. rokiem życia.

Czterokrotnie skorzystał z odroczeń studenckich w trakcie studiów, a po ich ukończeniu w 1968 roku otrzymał zwolnienie lekarskie z powodu ostróg piętowych. Ostroga to narośl kostna na kości piętowej, powstająca w wyniku przewlekłych przeciążeń i stanu zapalnego powięzi podeszwowej. Główny objaw to kłujący, intensywny ból pod piętą.

W 2016 roku w rozmowie z „The New York Times” przyznał, że problem „nie był poważny, ale wystarczający” i że utrudniał mu długotrwałe chodzenie. Dwa lata później ten sam dziennik ujawnił kulisy tej diagnozy. Córka nieżyjącego już podiatry, który wystawił zaświadczenie, stwierdziła wprost, że diagnoza była „przysługą” wyświadczoną ojcu Trumpa, Fredowi C. Trumpowi, a przyszły prezydent w rzeczywistości nie cierpiał na dolegliwość dyskwalifikującą go ze służby wojskowej. Biały Dom nie odpowiedział wówczas na pytania redakcji.

W wojnie wietnamskiej zginęło 58 279 amerykańskich żołnierzy, a ponad 300 tysięcy odniosło rany – z czego ponad 153 tysiące wymagało hospitalizacji, według danych Departamentu ds. Weteranów.