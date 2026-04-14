KO może liczyć na 32,1 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, który jednak traci do partii Donalda Tuska niemal 10 punktów proc. poparcia. Na PiS chce głosować 23,8 proc. badanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 15 proc. badanych. Próg wyborczy przekracza też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,2 proc.) a także Nowa Lewica (7,1 proc.). Żadna inna partia nie przekroczyłaby progu wyborczego.

5,3 proc. badanych nie potrafiło wskazać partii, którą poprą.

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wówczas do urn gotowych jest pójść 62,7 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

