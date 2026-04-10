Péter Magyar urodził się 16 marca 1981 r. w Budapeszcie. Jako poseł Parlamentu Europejskiego jest członkiem Grupy Europejskiej Partii Ludowej, reprezentując Węgry i partię Tisztelet és Szabadság Párt, czyli Tisza. Polityk przez wiele lat był kojarzony z szeroko rozumianym establishmentem związanym z rządzącym Węgrami od 2010 roku Fideszem. Dziś Magyar jest uznawany za najpoważniejszego konkurenta Orbána od wielu lat.

Viktor Orbán i Péter Magyar Foto: PAP

Kim jest Péter Magyar?

Péter Magyar urodził się w rodzinie prawników. Jego ojcem chrzestnym jest były prezydent Węgier. Magyar studiował w latach 1998–2003 na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya, gdzie ukończył prawo i nauki humanistyczne. W 2002 r. studiował także na Uniwersytecie Humboldta w ramach programu Erasmus+. Po ukończeniu studiów pracował jako asesor sądowy, prawnik, a następnie specjalista ds. prawa unijnego w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu. W 2018 r. został dyrektorem ds. prawa unijnego w Węgierskim Banku Rozwoju. Był również członkiem zarządu Węgierskich Dróg Publicznych, dyrektorem generalnym Centrum Pożyczek Studenckich i dyrektorem zarządzającym spółki Good Farming. W 2024 r. został przewodniczącym Partii Szacunku i Wolności (Tisza) i posłem do Parlamentu Europejskiego.

Magyar był przez lata związany z Judit Vargą, byłą minister sprawiedliwości Węgier, która jednocześnie była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rządu Viktora Orbána. Para wzięła ślub w 2006 r. i doczekała się trójki dzieci. Małżeństwo skończyło się rozwodem w 2023 r., choć przez lata uchodziło za wzorowy przykład tradycyjnej rodziny. Małżonkowie byli mocno związani z elitą Fideszu, co tylko wzmacniało wrażenie, że Magyar jest człowiekiem „z wnętrza systemu”, a nie politykiem z zewnątrz.

Jak z człowieka systemu Magyar stał się twarzą opozycji?

Moment zwrotu nastąpił w 2024 r. Impulsem do zmiany był głośny skandal związany z ułaskawieniem dyrektora domu dziecka przez prezydentkę Katalin Novák. Mężczyzna pomagał tuszować przypadki wykorzystywania seksualnego w ośrodku. Akt ułaskawienia podpisała również Judit Varga. Skandal doprowadził do dymisji osób z najwyższego szczebla – prezydent Novák oraz byłej żony Magyara.

Gdy sprawa wyszła na jaw, Magyar ogłosił, że rezygnuje ze wszystkich stanowisk związanych z rządem. W lutym 2024 r. udzielił głośnego wywiadu na opozycyjnym kanale youtubowym, a podczas rozmowy krytykował rządy Fideszu. W marcu tego samego roku Magyar opublikował nagranie rozmowy z udziałem swojej byłej żony. Rozmowa dotyczyła sprawy korupcyjnej, w której miało dochodzić do manipulowania dokumentami oraz nacisków na prokuraturę. Nagranie wywołało poruszenie wśród węgierskiej opinii publicznej. Przeciwnicy partii rządzącej uznali to za dowód na poważne problemy systemowe w strukturach władzy. Od tego czasu Magyar stał się symbolem opozycji i jedną z czołowych postaci politycznych w kraju.

Przywódca opozycji i poseł do Parlamentu Europejskiego

W tym samym roku Magyar związał się z partią Tisza, która od czasu założenia w 2021 r. nie odgrywała większej roli w węgierskiej polityce. Dopiero gdy do organizacji dołączył Magyar, stała się ogólnokrajowym ruchem politycznym. W czerwcu 2024 r. polityk uzyskał mandat deputowanego PE, a miesiąc później został przewodniczącym Tiszy. Sama partia zdobyła niemal 30 proc. głosów oraz siedem mandatów w Parlamencie Europejskim.

Od tego czasu Magyar ostro krytykuje Orbána, w tym jego bliskie relacje z Rosją. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 2024 r. mówił wprost: „Moim celem nie jest osadzenie go w więzieniu, tylko przeprowadzenie takiej zmiany reżimu, aby wymiar sprawiedliwości znowu był niezależny i zdecydował o losie Orbána”.

Magyar przyznaje, że zna cały węgierski system władzy od środka, w tym jego słabości, metody działania tajnych służb, propagandę oraz fundusze. W kwestii poglądów przyjmuje bardziej prozachodnie stanowisko niż Orbán, wykazując chęć współpracy z Unią Europejską i NATO. Jednocześnie mocno dystansuje się od Rosji. Jego program zakłada walkę z korupcją, reformy w edukacji, uniezależnienie mediów publicznych od polityki i poprawę sytuacji gospodarczej. Lider opozycji chce również odblokować zamrożone miliardy euro z funduszy UE, które nie zostały przekazane z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności na Węgrzech. Sama partia Tisza jest określana jako centroprawicowa i proeuropejska, jednak bez jednoznacznych deklaracji ideologicznych.

Hasłem wyborczym kampanii Magyara jest „Teraz albo nigdy” z przekreślonym „albo nigdy”. Według sondaży Tisza ma duże szanse na zwycięstwo, a nawet na zdobycie większości konstytucyjnej. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą już 12 kwietnia.