Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że postawa partnerów NATO w ostatnich tygodniach była dla prezydenta rozczarowująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to Stany Zjednoczone w dużej mierze finansują bezpieczeństwo Sojuszu.

Zapytana o możliwość opuszczenia NATO przez USA, Leavitt przyznała, że jest to kwestia, którą prezydent już wcześniej rozważał i którą być może omówi z Markiem Rutte podczas spotkania.

Trump sugerował, że Stany Zjednoczone mogą rozważyć opuszczenie NATO po tym, jak państwa członkowskie NATO zignorowały jego apel o pomoc w ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego, skutecznie zamkniętego przez Iran po ataku USA i Izraela.

Prezydent USA w ostatnim czasie zaostrzył ton wobec partnerów z NATO, określając ich mianem „tchórzy”. Krytykował m.in. ograniczanie dostępu amerykańskich sił do baz wojskowych w Europie oraz brak inicjatywy w kwestii zabezpieczenia Cieśniny Ormuz.

Misja sekretarza generalnego NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się w środę z Trumpem i ma próbować wpłynąć na jego plany opuszczenia Sojuszu – pisze agencja Associated Press.

Rutte, znany z umiejętności łagodzenia relacji z Trumpem, będzie starał się ponownie przekonać amerykańskiego przywódcę do utrzymania współpracy. W Waszyngtonie spotka się również z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem.

Kruchy rozejm i globalne napięcia

We wtorek Stany Zjednoczone i Iran zawarły dwutygodniowe zawieszenie broni – zaledwie godzinę przed upływem ultimatum postawionego przez Trumpa.

W ramach porozumienia Teheran miał tymczasowo ponownie otworzyć kluczową dla światowego handlu Cieśninę Ormuz. Zmasowane ataki Izraela na Liban, w których w środę zginęło ponad 250 osób i ponad 1160 zostało rannych, spowodowały ponowne zamknięcie przesmyku. Iran zagroził, że jeśli ataki Izraela na Liban nie ustaną, wycofa się z zawieszenia broni.