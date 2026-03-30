Błaszczak był pytany o to, czy partia rozważa wymianę kandydata. – Nie będziemy wymieniać na lepszy model, poprawia notowania PiS – podkreślił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i szef jego klubu parlamentarnego.

Reklama Reklama

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o „efekt Czarnka”, Mariusz Błaszczak powiedział, że widać to na spotkaniach. – Widać ożywienie, ludzie przychodzą tłumnie – stwierdził.

Mariusz Błaszczak: wzrost notowań dla PiS widać w wewnętrznych sondażach

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS ujawnił też, że wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości „widać” w wewnętrznych sondażach. – Kolejny raz prezes Jarosław Kaczyński wiedział, co robi, zgłaszając profesora Przemysława Czarnka – ocenił Błaszczak.

Według niego wzrost notowań PiS jest „spory” i wynosi kilka punktów proc.

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu zaufania IBRiS dla Onetu wynika, że sam Przemysław Czarnek zyskał 2,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem w czerwcu 2025 r.

Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że PiS może liczyć na poparcie 22,1 proc. badanych. KO uzyskała w tym sondażu 30,1 proc. głosów. Konfederacja uzyskała 13,8 proc. wskazań, zaś Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,2 proc. To oznacza, że bez Konfederacji stworzenie większościowego rządu może być niemożliwe.

Z kolei z wyników sondażu IBRiS dla Polsat News wykonanego 13–15 marca 2026 r. wynika, że to Koalicja Obywatelska zwiększyła przewagę nad PiS. Największy wzrost odnotowało jednak ugrupowanie Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej.

Mariusz Błaszczak przestrzega przed Grzegorzem Braunem

Błaszczak ostrzegł przed oddaniem głosu na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – Oddanie głosu na Brauna oznacza władzę dla Donalda Tuska – przekonywał Mariusz Błaszczak.

Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera PiS, który ma poprowadzić partię do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Poseł od momentu ogłoszenia jest aktywny w mediach i przestrzeni publicznej. Dużym echem odbiły się słowa byłego ministra edukacji o „OZE-sroze” oraz fakt, że sam zainstalował panele fotowoltaiczne na dachu swojego domu. Przemysław Czarnek ogłosił również koniec z podziałem frakcyjnym w PiS. - Nie ma już „maślarzy”, nie ma już „harcerzy” , jest jedna wielka frakcja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wielkiego PiS-u, który idzie po zwycięstwo”. – Potrzebni są wszyscy, potrzebny jest Czarnek, potrzebny jest Bocheński, potrzebny jest Mateusz Morawiecki ze swoją wielką wiedzą i doświadczeniem zarządzania państwem – przekonywał w rozmowie z TV Republika.



