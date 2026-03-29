Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” prowadząca KO uzyskała 30,1 proc. głosów, PiS mógł liczyć na poparcie 22,1 proc. badanych, Konfederacja uzyskała 13,8 proc. wskazań, Konfederacja Korony Polskiej – 9,2 proc., a Nowa Lewica 6,8 proc. Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego (5 proc.).
Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego oszacował, że takie wyniki dałyby KO 186 mandatów, PiS-owi – 131 mandatów, Konfederacji – 74 mandaty, Konfederacji Korony Polskiej – 43 mandaty, a Nowej Lewicy 26 mandatów.
Sondaż preferencji partyjnych, IBRiS, marzec 2026
Taki układ sił po wyborach oznaczałby, że odtworzenie koalicji rządzącej po 15 października byłoby niemożliwe nawet w okrojonej formie. Dwóch koalicjantów – PSL i Polska 2050 (która niedawno podzieliła się na Polskę 2050 i klub parlamentarny Centrum) nie weszłoby do Sejmu, a KO wraz z Nową Lewicą dysponuje 212 mandatami, a więc do większości brakuje im 19 miejsc w parlamencie.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Większość mogłyby utworzyć trzy partie prawicowe – PiS wraz z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej dysponują łącznie 248 mandatami. To tyle mandatów, ile po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku uzyskała koalicja KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica.
Większość mogłaby jednak zbudować również KO z Konfederacją. Taka koalicja dysponowałaby 260 mandatami. Oczywiście teoretycznie możliwe byłoby zbudowanie większości również np. przez koalicję KO-PiS lub np. takie koalicje jak PiS-Konfederacja-Nowa Lewica, czy KO-Nowa Lewica-Konfederacja Korony Polskiej, ale powstanie takich koalicji jest możliwe tylko teoretycznie, ponieważ różnice między potencjalnymi koalicjantami są zbyt duże, by umożliwić wejście do jednego rządu.
Konfederacja nigdy nie zadeklarowała jednoznacznie, z kim chciałaby budować ewentualną koalicję po wyborach i nie wykluczyła z tego grona Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Jarosław Kaczyński mówił wprawdzie, że nie wyobraża sobie koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale już kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” (jeszcze zanim został kandydatem na premiera) wykluczył jedynie koalicję z KO.
Koalicja PiS z obiema Konfederacjami wydaje się bardziej naturalna, jako koalicja partii prawicowych. Koalicja KO-Konfederacja mogłaby jednak oprzeć się na ideach wolnorynkowych, ważnych przede wszystkim dla współtworzącej Konfederację Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, którą koalicję wybraliby, gdyby mieli do wyboru wyłącznie koalicję KO z Konfederacją lub koalicję PiS z obiema Konfederacjami.
Na tak zadane pytanie 35,3 proc. badanych wskazało koalicję KO-Konfederacja.
32 proc. respondentów wybrałoby koalicję PiS-Konfederacja-Konfederacja Korony Polskiej.
Z kolei 32,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że w takim wypadku byłoby im obojętne, która z tych koalicji objęłaby władzę.
(Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie wyników do pierwszego miejsca po przecinku)
– Porozumienie Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji częściej wskazywali mężczyźni (38 proc.) niż kobiety (33 proc.). Takie rozwiązanie wybraliby dwie na pięć osób, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto i co drugi respondent z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (49 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
