W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” prowadząca KO uzyskała 30,1 proc. głosów, PiS mógł liczyć na poparcie 22,1 proc. badanych, Konfederacja uzyskała 13,8 proc. wskazań, Konfederacja Korony Polskiej – 9,2 proc., a Nowa Lewica 6,8 proc. Żadna inna partia nie przekroczyła progu wyborczego (5 proc.).

Sondaż partyjny IBRiS dla „Rzeczpospolitej”: Większość mogą zbudować dwie koalicje

Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego oszacował, że takie wyniki dałyby KO 186 mandatów, PiS-owi – 131 mandatów, Konfederacji – 74 mandaty, Konfederacji Korony Polskiej – 43 mandaty, a Nowej Lewicy 26 mandatów.

Sondaż preferencji partyjnych, IBRiS, marzec 2026 Foto: PAP

Taki układ sił po wyborach oznaczałby, że odtworzenie koalicji rządzącej po 15 października byłoby niemożliwe nawet w okrojonej formie. Dwóch koalicjantów – PSL i Polska 2050 (która niedawno podzieliła się na Polskę 2050 i klub parlamentarny Centrum) nie weszłoby do Sejmu, a KO wraz z Nową Lewicą dysponuje 212 mandatami, a więc do większości brakuje im 19 miejsc w parlamencie.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Większość mogłyby utworzyć trzy partie prawicowe – PiS wraz z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej dysponują łącznie 248 mandatami. To tyle mandatów, ile po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku uzyskała koalicja KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica.

Większość mogłaby jednak zbudować również KO z Konfederacją. Taka koalicja dysponowałaby 260 mandatami. Oczywiście teoretycznie możliwe byłoby zbudowanie większości również np. przez koalicję KO-PiS lub np. takie koalicje jak PiS-Konfederacja-Nowa Lewica, czy KO-Nowa Lewica-Konfederacja Korony Polskiej, ale powstanie takich koalicji jest możliwe tylko teoretycznie, ponieważ różnice między potencjalnymi koalicjantami są zbyt duże, by umożliwić wejście do jednego rządu.

Konfederacja nigdy nie zadeklarowała jednoznacznie, z kim chciałaby budować ewentualną koalicję po wyborach i nie wykluczyła z tego grona Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Jarosław Kaczyński mówił wprawdzie, że nie wyobraża sobie koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale już kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” (jeszcze zanim został kandydatem na premiera) wykluczył jedynie koalicję z KO.

Koalicja PiS z obiema Konfederacjami wydaje się bardziej naturalna, jako koalicja partii prawicowych. Koalicja KO-Konfederacja mogłaby jednak oprzeć się na ideach wolnorynkowych, ważnych przede wszystkim dla współtworzącej Konfederację Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

Sondaż: Co trzeciemu respondentowi jest obojętne, czy rządzić będzie KO z Konfederacją, czy PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, którą koalicję wybraliby, gdyby mieli do wyboru wyłącznie koalicję KO z Konfederacją lub koalicję PiS z obiema Konfederacjami.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 35,3 proc. badanych wskazało koalicję KO-Konfederacja.

32 proc. respondentów wybrałoby koalicję PiS-Konfederacja-Konfederacja Korony Polskiej.

Z kolei 32,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że w takim wypadku byłoby im obojętne, która z tych koalicji objęłaby władzę.

(Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie wyników do pierwszego miejsca po przecinku)

– Porozumienie Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji częściej wskazywali mężczyźni (38 proc.) niż kobiety (33 proc.). Takie rozwiązanie wybraliby dwie na pięć osób, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto i co drugi respondent z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (49 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.