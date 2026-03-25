Przywódcy Białorusi i Korei Północnej – krajów objętych surowymi sankcjami zachodnimi – podczas wizyty Łukaszenki mają między innymi podpisać traktat o przyjaźni i współpracy.

Po co Łukaszenko poleciał do Korei Północnej? „Obecna sytuacja popycha nas ku sobie”

Maksim Ryżankou – szef białoruskiej dyplomacji – jeszcze przed wizytą przywódcy tego kraju w Korei Północnej zaznaczył, że obecne uwarunkowania międzynarodowe sprzyjają zacieśnianiu relacji między państwami, które pozostają w izolacji. Dodał też, że Mińsk poszukuje partnerów, którzy – mimo dużej odległości – cechują się lojalnością, wiarygodnością oraz wzajemnym szacunkiem. – Obecna sytuacja po prostu popycha nas ku sobie. Szukamy przyjaciół. Nasi przyjaciele mogą być daleko, ale są bardzo lojalni, niezawodni i pełni szacunku – stwierdził.

Przywódca Białorusi po przybyciu do Korei Północnej Foto: REUTERS/President of the Republic of Belarus

Celem dwudniowej wizyty przywódcy Białorusi w Korei Północnej jest między innymi określenie głównych kierunków współpracy gospodarczej. Zarówno Mińsk, jak i Pjongjang – pozostające w bliskich relacjach z Moskwą – dążą do pogłębienia kooperacji w odpowiedzi na izolację na arenie międzynarodowej.

Relacje krajów opierają się w dużej mierze na współpracy polityczno-wojskowej – oba państwa wspierają między innymi działania Rosji w kontekście wojny na Ukrainie. Białoruś poprzez udostępnianie swojego terytorium i infrastruktury logistycznej, natomiast Korea Północna – poprzez dostawy uzbrojenia oraz wysyłanie żołnierzy, którzy mają wesprzeć siły Władimira Putina.

Łukaszenko oddał hołd byłym przywódcom Korei Północnej

Po przybyciu do Korei Północnej Aleksander Łukaszenko odwiedził Pałac Kumsusan. To budynek położony w północno-wschodniej części Pjongjangu, który obecnie służy jako mauzoleum dla Kim Ir Sena, założyciela i prezydenta Korei Północnej oraz jego syna i następcy Kim Dzong Ila. Białoruski przywódca oddał tam hołd byłym przywódcom kraju – podała państwowa agencja BiełTA.

Aleksander Łukaszenko w Korei Północnej Foto: REUTERS/President of the Republic of Belarus

Podczas wizyty planowane jest także podpisanie około dziesięciu porozumień sektorowych, obejmujących między innymi rolnictwo, edukację oraz wzajemną wymianę towarową, w tym produktów spożywczych i kosmetyków.

Obecne działania stanowią kolejny etap zbliżenia obu państw. Wcześniej Łukaszenko i Kim spotkali się we wrześniu 2025 r. w Pekinie. W jednym z wywiadów udzielonych pod koniec ubiegłego roku białoruski przywódca pozytywnie oceniał swojego północnokoreańskiego odpowiednika, określając go jako partnera godnego zaufania w relacjach gospodarczych.

Kontakty między Białorusią i Koreą Północną mają dłuższą historię – sięgają bowiem 1984 r., kiedy to Kim Ir Sen odwiedził ówczesną Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką.