Zamówienie na misie w 2017 r. wywołało drwiny ówczesnej opozycji

O tym, że sprawa jest kontrowersyjna, mogą świadczyć wypowiedzi polityków KO z czasów, gdy wcześniejszy zakup misiów nagłośniły media. Wydarzyło się to w 2017 r., gdy ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz. Wówczas w Biuletynie Informacji Publicznej MON pojawiło się zamówienie na materiały promocyjne, w tym na ponad tonę krówek, plecaki i worki sportowe oraz 1,2 tys. misiów w strojach wojskowych: 600 sztuk w kolorze miodu i 600 sztuk w kolorze brązu.

W opisie zamówienia można było przeczytać, że „misie mają być kształtne, o miłej aparycji, o proporcjonalnej budowie”, co wzbudziło szereg drwin ze strony ówczesnej opozycji. Żarty najczęściej ogniskowały się wokół Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika MON i byłego szefa gabinetu politycznego Macierewicza, w którego przypadku występuje zbieżność nazwiska ze słowem „miś”.

– Miś to symbol MON i całego rządu PiS, a jego prototypem jest Bartłomiej Misiewicz. Nic dziwnego, że teraz ministerstwo będzie takie „Misie Pisie” rozdawać jako swój gadżet – skomentował Krzysztof Brejza z PO.

– Te misie staną się symbolem obecności Bartłomieja Misiewicza w MON. Każdy, kto chciałby zapomnieć ten żenujący spektakl, jaki były już rzecznik MON zafundował Polakom, będzie mógł spojrzeć na jednego z tych 1,2 tys. misiów i przeżyć to jeszcze raz – ironizował inny polityk PO Borys Budka.

W efekcie tamtych wypowiedzi niektóre media zaczęły nawet pisać o „misiowej aferze”. MON odpowiadało jednak, że to nie pierwsze takie zamówienie, a pluszaki kupowane były też wcześniej, czyli również w okresie, gdy szefami ministerstwa obrony byli politycy PO. – Dlaczego za czasów pana Bogdana Klicha, Tomasza Siemoniaka nikt nie wyciągał tego rodzaju informacji? – pytał ówczesny wiceminister obrony Bartosz Kownacki z PiS.