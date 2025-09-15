Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii były postrzegane jako barometr nastrojów w Niemczech w cztery miesiące po objęciu urzędu przez obecnego kanclerza, Friedricha Merza. Sondaże ogólnokrajowe wskazują na rosnące poparcie dla AfD, przy jednoczesnym spadku poparcia dla CDU/CSU i SPD, tworzących tzw. wielką koalicję. W lutowych wyborach do Bundestagu AfD zajęła drugie miejsce, uzyskując 20,6 proc. głosów – najwięcej w swojej historii. Było to zarazem największe poparcie uzyskane w Niemczech przez skrajnie prawicową partię po II wojnie światowej. Poparcie dla AfD koncentrowało się jednak jak dotąd w landach znajdujących się na terenie byłej NRD.

W opublikowanym w weekend sondażu INSA poparcie dla CDU i AfD w skali całego kraju zrównało się – i wyniosło po 25 proc. SPD może liczyć na 14 proc. poparcia.

AfD mobilizuje wyborców, którzy dotąd nie głosowali

– Wszyscy chrześcijańscy demokraci będą zachwyceni tymi wynikami – mówił Hendrik Wüst, chadecki premier landu w wywiadzie udzielonym po zakończeniu głosowania w wyborach. Jednocześnie Wüst zwrócił uwagę, że wynik AfD „nie pozwala spać spokojnie”.

Premier landu podkreślił, że centrowi politycy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie „jakie są właściwe odpowiedzi, jeśli chodzi o ubóstwo i imigrację”. – Czy wszystkie elementy naszego systemu świadczeń społecznych są sprawiedliwe? Co z rosnącymi kosztami mieszkaniowymi? Niektórym kwestiom pozwoliliśmy ciągnąć się od bardzo dawna – dodał.

– Patrzę na wyniki AfD z wielkim niepokojem. To powinno skłonić nas do refleksji, ponieważ jest to ścieżka, która się przed nami wyłania, a my, demokraci, musimy się jej przeciwstawić – ocenił Olaf Lies (SPD), premier landu Dolna Saksonia w rozmowie z telewizją ARD.