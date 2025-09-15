Aktualizacja: 15.09.2025 06:15 Publikacja: 15.09.2025 05:42
AfD osiągnęło sukces w wyborach Nadrenii Północnej-Westfalii
Foto: REUTERS
Wyniki wyborów lokalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii świadczą o tym, że AfD zyskuje poparcie również poza bastionami tej partii we wschodnich Niemczech (na terenie byłej NRD).
W niedzielnych wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii AfD zdobyło blisko 15 proc. głosów i znalazło się na podium – za rządzącymi obecnie Niemcami chadekami z CDU i socjaldemokratami z SPD. Pięć lat temu poparcie dla AfD w tym landzie wynosiło 5,1 proc. W Gelsenkirchen kandydat AfD, 72-letni Norbert Emmerich, będzie walczył w II turze o fotel burmistrza miasta z kandydatką SPD Andreą Henze. Gdyby Emmerich, doradca finansowy i były żołnierz, którego kampania skupiła się wokół kwestii bezpieczeństwa, wygrał to starcie, zostałby pierwszym burmistrzem AfD w zachodnioniemieckim mieście.
Czytaj więcej
Kanclerz Friedrich Merz zasugerował gotowość, ale nawet w koalicji są wątpliwości co do udziału n...
Wybory lokalne w Nadrenii Północnej-Westfalii wygrało CDU, uzyskując 33 proc. głosów – jak wynika ze wstępnych wyników. SPD, która niegdyś była największą siłą w landzie, w którym znajdowały się liczne ośrodki przemysłowe, uzyskała 22 proc. głosów. W porównaniu do wyborów sprzed pięciu lat obie partie nieznacznie straciły poparcie (wówczas uzyskały – odpowiednio – 34,3 i 24,3 proc. poparcia).
Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii były postrzegane jako barometr nastrojów w Niemczech w cztery miesiące po objęciu urzędu przez obecnego kanclerza, Friedricha Merza. Sondaże ogólnokrajowe wskazują na rosnące poparcie dla AfD, przy jednoczesnym spadku poparcia dla CDU/CSU i SPD, tworzących tzw. wielką koalicję. W lutowych wyborach do Bundestagu AfD zajęła drugie miejsce, uzyskując 20,6 proc. głosów – najwięcej w swojej historii. Było to zarazem największe poparcie uzyskane w Niemczech przez skrajnie prawicową partię po II wojnie światowej. Poparcie dla AfD koncentrowało się jednak jak dotąd w landach znajdujących się na terenie byłej NRD.
W opublikowanym w weekend sondażu INSA poparcie dla CDU i AfD w skali całego kraju zrównało się – i wyniosło po 25 proc. SPD może liczyć na 14 proc. poparcia.
– Wszyscy chrześcijańscy demokraci będą zachwyceni tymi wynikami – mówił Hendrik Wüst, chadecki premier landu w wywiadzie udzielonym po zakończeniu głosowania w wyborach. Jednocześnie Wüst zwrócił uwagę, że wynik AfD „nie pozwala spać spokojnie”.
Czytaj więcej
Kanclerz Friedrich Merz, nazywając Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, zirytował gospodarza K...
Premier landu podkreślił, że centrowi politycy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie „jakie są właściwe odpowiedzi, jeśli chodzi o ubóstwo i imigrację”. – Czy wszystkie elementy naszego systemu świadczeń społecznych są sprawiedliwe? Co z rosnącymi kosztami mieszkaniowymi? Niektórym kwestiom pozwoliliśmy ciągnąć się od bardzo dawna – dodał.
– Patrzę na wyniki AfD z wielkim niepokojem. To powinno skłonić nas do refleksji, ponieważ jest to ścieżka, która się przed nami wyłania, a my, demokraci, musimy się jej przeciwstawić – ocenił Olaf Lies (SPD), premier landu Dolna Saksonia w rozmowie z telewizją ARD.
Frekwencja w wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii wyniosła 58 proc., co stanowiło znaczący wzrost w stosunku do wyborów sprzed pięciu lat (wówczas wyniosła ok. 50 proc.). Rosnąca frekwencja przy znaczącym wzroście poparcia dla AfD wskazuje, że partia ta zdołała zmobilizować wyborców, którzy dotychczas nie uczestniczyli w wyborach.
Alice Weidel, liderka AfD, nazwała wynik wyborów w zachodnim landzie „wielkim sukcesem”. – Umocniliśmy swoją bazę wyborczą. To nie są już tylko głosy wynikające z frustracji – mówiła Enxhi Seli-Zacharias, działaczka AfD z Nadrenii Północnej-Westfalii po ogłoszeniu wyników wyborów.
W maju Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), czyli niemiecki kontrwywiad, uznał AfD za organizację ekstremistyczną o charakterze skrajnie prawicowym. Według BfV Alternatywa dla Niemiec godzi w fundamenty demokratycznego ładu państwowego, prowadząc politykę opartą na etnicznym rozumieniu narodu, co prowadzi do dyskryminacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wyniki wyborów lokalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii świadczą o tym, że AfD zyskuje poparcie również poza bastionami tej partii we wschodnich Niemczech (na terenie byłej NRD).
Zabójstwo konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka pogłębiło podziały w Ameryce i rozbudziło ponownie dyskusje...
Konsekwencje złych stosunków między Mińskiem a Warszawą uderzają w kluczową dla Pekinu drogę transportu do Europ...
O takich ludziach chce się oglądać filmy i czytać książki. Jak więziony od pięciu lat weteran białoruskiej opozy...
Jeśli dowody potwierdzą, iż drony były celowo skierowane na Polskę, będzie to bardzo poważne zaostrzenie sytuacj...
Tyler Robinson, 22-letni mieszkaniec stanu Utah, został zatrzymany 12 września po 33 godzinach obławy. Usłyszy z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas