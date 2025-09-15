Rzeczpospolita
AfD rośnie w siłę również na zachodzie Niemiec. „Nie można spać spokojnie”

Izolowana przez inne niemieckie partie, antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD) niemal potroiła swoje poparcie w Nadrenii Północnej-Westfalii w wyborach lokalnych, które odbyły się w tym landzie w niedzielę.

Publikacja: 15.09.2025 05:42

AfD osiągnęło sukces w wyborach Nadrenii Północnej-Westfalii

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Wyniki wyborów lokalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii świadczą o tym, że AfD zyskuje poparcie również poza bastionami tej partii we wschodnich Niemczech (na terenie byłej NRD). 

Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii: AfD niemal potroiło swoje poparcie

W niedzielnych wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii AfD zdobyło blisko 15 proc. głosów i znalazło się na podium – za rządzącymi obecnie Niemcami chadekami z CDU i socjaldemokratami z SPD. Pięć lat temu poparcie dla AfD w tym landzie wynosiło 5,1 proc. W Gelsenkirchen kandydat AfD, 72-letni Norbert Emmerich, będzie walczył w II turze o fotel burmistrza miasta z kandydatką SPD Andreą Henze. Gdyby Emmerich, doradca finansowy i były żołnierz, którego kampania skupiła się wokół kwestii bezpieczeństwa, wygrał to starcie, zostałby pierwszym burmistrzem AfD w zachodnioniemieckim mieście.  

Friedrich Merz po raz pierwszy wspomniał o możliwości wysłania niemieckich żołnierzy na Ukrainę w ze
Konflikty zbrojne
Decyzja niepopularna, ale konieczna? Niemcy myślą o wysłaniu swoich wojsk na Ukrainę

Wybory lokalne w Nadrenii Północnej-Westfalii wygrało CDU, uzyskując 33 proc. głosów – jak wynika ze wstępnych wyników. SPD, która niegdyś była największą siłą w landzie, w którym znajdowały się liczne ośrodki przemysłowe, uzyskała 22 proc. głosów. W porównaniu do wyborów sprzed pięciu lat obie partie nieznacznie straciły poparcie (wówczas uzyskały – odpowiednio – 34,3 i 24,3 proc. poparcia). 

25 proc.

Takie poparcie w skali całego kraju, według nowego sondażu INSA, uzyskuje AfD

Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii były postrzegane jako barometr nastrojów w Niemczech w cztery miesiące po objęciu urzędu przez obecnego kanclerza, Friedricha Merza. Sondaże ogólnokrajowe wskazują na rosnące poparcie dla AfD, przy jednoczesnym spadku poparcia dla CDU/CSU i SPD, tworzących tzw. wielką koalicję. W lutowych wyborach do Bundestagu AfD zajęła drugie miejsce, uzyskując 20,6 proc. głosów – najwięcej w swojej historii. Było to zarazem największe poparcie uzyskane w Niemczech przez skrajnie prawicową partię po II wojnie światowej. Poparcie dla AfD koncentrowało się jednak jak dotąd w landach znajdujących się na terenie byłej NRD. 

W opublikowanym w weekend sondażu INSA poparcie dla CDU i AfD w skali całego kraju zrównało się – i wyniosło po 25 proc. SPD może liczyć na 14 proc. poparcia. 

AfD mobilizuje wyborców, którzy dotąd nie głosowali

– Wszyscy chrześcijańscy demokraci będą zachwyceni tymi wynikami – mówił Hendrik Wüst, chadecki premier landu w wywiadzie udzielonym po zakończeniu głosowania w wyborach. Jednocześnie Wüst zwrócił uwagę, że wynik AfD „nie pozwala spać spokojnie”. 

Friedrich Merz
Polityka
Rosja-Niemcy. Od miłości do nienawiści

Premier landu podkreślił, że centrowi politycy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie „jakie są właściwe odpowiedzi, jeśli chodzi o ubóstwo i imigrację”. – Czy wszystkie elementy naszego systemu świadczeń społecznych są sprawiedliwe? Co z rosnącymi kosztami mieszkaniowymi? Niektórym kwestiom pozwoliliśmy ciągnąć się od bardzo dawna – dodał. 

– Patrzę na wyniki AfD z wielkim niepokojem. To powinno skłonić nas do refleksji, ponieważ jest to ścieżka, która się przed nami wyłania, a my, demokraci, musimy się jej przeciwstawić – ocenił Olaf Lies (SPD), premier landu Dolna Saksonia w rozmowie z telewizją ARD. 

Frekwencja w wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii wyniosła 58 proc., co stanowiło znaczący wzrost w stosunku do wyborów sprzed pięciu lat (wówczas wyniosła ok. 50 proc.). Rosnąca frekwencja przy znaczącym wzroście poparcia dla AfD wskazuje, że partia ta zdołała zmobilizować wyborców, którzy dotychczas nie uczestniczyli w wyborach.  

Alice Weidel, liderka AfD, nazwała wynik wyborów w zachodnim landzie „wielkim sukcesem”. – Umocniliśmy swoją bazę wyborczą. To nie są już tylko głosy wynikające z frustracji – mówiła Enxhi Seli-Zacharias, działaczka AfD z Nadrenii Północnej-Westfalii po ogłoszeniu wyników wyborów.

W maju Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), czyli niemiecki kontrwywiad, uznał AfD za organizację ekstremistyczną o charakterze skrajnie prawicowym. Według BfV Alternatywa dla Niemiec godzi w fundamenty demokratycznego ładu państwowego, prowadząc politykę opartą na etnicznym rozumieniu narodu, co prowadzi do dyskryminacji.

Źródło: rp.pl

