Mimo iż przy władzy pozostała lewica, wyniki wyborów muszą cieszyć wyborców radykalnej prawicy. Partia Postępu Sylvi Listhaug zdobyła 48 mandatów w parlamencie, ponad dwa razy więcej niż cztery lata temu. Partia Postępu obiecuje Norwegom m.in. duże cięcia podatków.

Listhaug wskazuje Ronalda Reagana i Margaret Thatcher jako swoich politycznych idoli. W kampanii wyborczej krytykowała wydatki środków publicznych na takie cele jak pomoc międzynarodowa czy subsydia do odnawialnych źródeł energii.

– Młodzi ludzie są dziś znacznie bardziej prawicowi niż wcześniej. Partia Postępu zdobyła dużą część głosów młodych wyborców, zwłaszcza młodych mężczyzn – mówi Eirik Loekke z Civitas, liberalnego think tanku z Oslo.

Jens Stoltenberg w rządzie pomógł wygrać wybory Partii Pracy?

Mimo to Støre, po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, bagatelizował zwrot wyborców w prawo. – To (wynik wyborów – red.) sygnał płynący poza Norwegię, że socjaldemokracja może wygrywać, mimo prawicowej fali – powiedział zwracając się do zwolenników Partii Pracy skandujących hasło: „cztery kolejne lata” (u władzy – red.).

Rządowi Størego pomogło wejście do niego – w roli ministra finansów – byłego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Wojna Rosji z Ukrainą i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie wywołuje w Norwegii, graniczącej z Rosją w Arktyce, niepokój. 59 proc. Norwegów uważa, że w ciągu dekady w Europie prawdopodobny jest wybuch kolejnej wojny – wynika z badania Instytutu Badań nad Pokojem z Oslo. Fakt, że w rządzie zasiada były sekretarz generalny NATO zwiększa zaufanie Norwegów do gabinetu Størego w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

W kampanii wyborczej ważnym tematem była też kwestia inwestowania środków z Funduszu Suwerennościowego, jednego z największych na świecie tego typu funduszy (jest wart ok. 2 bln dol., Norwegia zasila go m.in. środkami ze sprzedaży ropy) w aktywa izraelskich spółek w związku z wojną, którą Izrael prowadzi w Strefie Gazy. Od 30 czerwca Fundusz zbył aktywa w ponad 20 izraelskich firmach, po doniesieniach, że środki z Funduszu zainwestowano w akcje firmy zajmującej się obsługą izraelskich myśliwców.