Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, przedstawił program oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie, sprawiedliwości społecznej i modernizacji kraju. Proponuje zwiększenie wydatków na obronność w wysokości 5 proc. PKB do 2026 roku z naciskiem na rozwój przemysłu zbrojeniowego i nowoczesnych technologii, takich jak drony czy systemy łączności. Deklaruje, że Polska ma stać się jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie, z umocnieniami i schronami w każdej gminie. Gwarantuje równość ekonomiczną oraz równy udział kobiet w życiu publicznym. Dla seniorów proponuje domy godnej starości, mieszkania wspomagane oraz przestrzeń przyjazną emerytom. Proponuje też ulgi podatkowe: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla osób zarabiających od 30 tys. zł do 65 tys. zł rocznie oraz zwolnienie z PIT dla osób zarabiających poniżej 30 tys. zł rocznie, a także uproszczenie podatku VAT: planuje szybsze zwroty VAT (do 30 dni) oraz uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności.

Trzaskowskie chce dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości zamiast PiS

Trzaskowski postuluje państwo dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości. Zamierza dążyć do naprawy sądownictwa i rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Prokurator miałby być osobą o nieposzlakowanej opinii, z odpowiednim doświadczeniem, i byłby powoływany przez prezydenta RP. W swoim programie wspomina o Prezydenckiej Radzie Samorządowej i odbudowie służby cywilnej. Zapowiada przedstawienie rządowi mapy problemów związanych z wykluczeniem komunikacyjnym oraz konkretny plan ich realizacji.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego oznacza powrót PiS do władzy

W poprzednich wyborach prezydenckich przegrał nieznacznie z Andrzejem Dudą, dostając ponad 10 mln głosów. Jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, prezydentem Warszawy na drugą kadencję, a wcześniej był europosłem, ministrem administracji i cyfryzacji, wiceszefem MSZ.