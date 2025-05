Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON oraz prezes PSL, odniósł się w rozmowie z Radiem Zet do konklawe, które trwa obecnie w Watykanie. Polityk zapytany został między innymi, czy naszedł czas na papieża, pochodzącego z Afryki. - Wolałbym kogoś z Europy – stwierdził.

Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nowy papież powinien być Włochem

- Uważam, że po wielu latach – w miejscu, w którym jest Stolica Apostolska – powinien powrócić papież z narodu włoskiego – ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Byłby pomiędzy tym, jaką drogę przyjął Ojciec Święty Franciszek, a tym, jak budowali Kościół Jan Paweł II i Benedykt XVI – dodał wicepremier i szef MON, zaznaczając, że „taki papież – idący środkiem – jest dzisiaj potrzebny”.

W Watykanie trwa konklawe. Kiedy zostanie wybrany nowy papież?

7 maja w godzinach popołudniowych uroczystym wejściem kardynałów elektorów do Kaplicy Sykstyńskiej rozpoczęło się konklawe. Niedługo później miało miejsce pierwsze głosowanie nad wyborem nowego Ojca Świętego. Nie rozstrzygnęło ono jednak, kto zostanie nowym biskupem Rzymu. Nie było to zaskakujące – jak pisał wcześniej w „Rzeczpospolitej” Tomasz Krzyżak, który przebywa obecnie w Rzymie – pierwsze głosowanie jest bowiem zazwyczaj sondażowe. By wybrać Benedykta XVI w 2005 r. kardynałowie potrzebowali czterech głosowań, przy wyborze Franciszka było ich pięć.