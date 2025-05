Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie zgodził się z prognozą, że na sprawie mieszkania w Gdańsku Karol Nawrocki straci od 3 do 5 punktów procentowych poparcia. - Karol Nawrocki zyska na tym, dlatego że to nie jest afera, tylko to jest pokaz przyzwoitości. Natomiast Sławek Mentzen niepotrzebnie się podjarał, jak to się mówi w żargonie młodzieżowym, a tak mówią też ludzie, którzy go bardzo lubią i szanują - powiedział. - U mnie w domu mój syn też go bardzo lubi, szanuje, więc dlatego mówię do Sławomira Mentzena: Sławku, opanuj się - dodał.

Karol Nawrocki na wiecu wyborczym, Garwolin, 5 maja Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Poseł PiS: Nie ma kłamstwa. Te 120 tys. zł zostały rozliczone

- Mamy też wypowiedź Przemysława Wiplera, „czy Nawrocki wyłudził mienie z zasobu komunalnego”. Czy to oznacza, że Konfederacja nie poprze w drugiej turze kandydata Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wejdzie om do drugiej tury? - pytała prowadząca audycję w Trójce. - To są obrzydliwe słowa - jeśli tak powiedział Przemek Wipler, bo ja nie słyszałem tego - odparł były minister.

- Czy Przemek Wipler komukolwiek pomógł w tym sensie, że dał pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych, na wykup mieszkania, a później utrzymywał to mieszkanie przez kilkanaście lat? Jeśli ma takiego sąsiada, który ma też problemy i to nie jest jakiś bohater, tylko zwykły człowiek z problemami, również zdrowotnymi, typowymi dla Polaków samotnych - już nie chcę tego nazwać po imieniu, bo i tak pan od ochrony danych osobowych wszczyna postępowanie - to jeśli Przemek Wipler albo ktokolwiek (...) coś takiego powiedział, to niech mi wskaże, komu pomógł w takiej sytuacji. Kto oddał swoje pieniądze przez kilkanaście lat na utrzymanie człowieka, który nie jest bohaterem? - mówił dalej Czarnek.

Poseł PiS przekonywał, że są dowody, że Karol Nawrocki przekazał Jerzemu Ż. pieniądze za mieszkanie. Podkreślił, że nie doszło do poświadczenia nieprawdy w akcie notarialnym, a Karol Nawrocki nie kłamał. - Nie ma kłamstwa. Pan Karol Nawrocki oświadczył, że zapłacił 120 tys. zł, pan Jerzy oświadczył, że dostał te 120 tys. zł, a następnie te 120 tys. zł zostały rozliczone - powiedział.