– Trzecią Drogę będziemy upgradować po wyborach prezydenckich – mówi „Rzeczpospolitej” Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z liderów Trzeciej Drogi i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na czym ma polegać modernizacja? – Na pewno Trzecia Droga się nie rozpadnie. Jest między mną a Szymonem Hołownią dobra chemia, a obie formacje zmierzają w tym samym kierunku – rozwiewa informacje o końcu współpracy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 wicepremier. Pojawiające się doniesienia były odpowiedzią na wcześniejsze słabe sondaże Trzeciej Drogi i Szymona Hołowni, kandydującego na prezydenta. Szef PSL przekonuje, że scenariusz o końcu Trzeciej Drogi nie jest rozważany. Przeciwnie. – Rozważamy rozbudowę formacji, ale jeszcze nie czas na ogłoszenia – mówi nam Kosiniak-Kamysz. Z naszych informacji wynika, że Trzecia Droga zamierza poszerzyć szeregi. O kogo? I kiedy? Tego nie zdradzają ani politycy Polski 2050, ani PSL. Zgodnie są natomiast zadowoleni, od czasu debaty w Końskich, z przebiegu kampanii prezydenckiej wspólnego kandydata.

Szymon Hołownia poprawia sondażowe notowania

Szymon Hołownia ma dobrą passę. Debata w Końskich, w której udział wzięli prawie wszyscy kandydaci, jest zasługą marszałka Sejmu. Kandydat Trzeciej Drogi wprosił się na debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, doprowadzając do tego, że inni pretendenci wzięli w niej udział. Debacie w Telewizji Republika nadał rangę, będąc jedynym przedstawicielem partii rządzących. Sprawne wystąpienia, spotkania z wyborcami, retoryczne popisy, również przed wyborcami Trzaskowskiego w „Czytelniku”, czy zaproszenie liderów kampanii wyborczej do debaty jeden na jeden skupiły uwagę na kampanii marszałka Sejmu, który zaczął odbudowywać się w sondażach.

Szymon Hołownia jest liderem najnowszego rankingu zaufania do polityków w najnowszym badaniu CBOS. Za marszałkiem Sejmu plasuje się prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W sondażach prezydenckich kandydat Trzeciej Drogi nieznacznie, ale zyskuje. W badaniu Opinii24 dla TVN 24 Szymon Hołownia, który zdobył 6 proc. Oznacza to niewielki wzrost, o 1 pkt proc., względem poprzedniego badania. Średnie wyniki ostatnich sondaży dają liderowi Polski 2050 7,1 proc. To wciąż daleko za podium i przed Sławomirem Mentzenem, ale Hołownia goni kandydata Konfederacji. – Jeśli Hołownia nie osiągnie w wyborach wyniku powyżej 10 proc., Trzecia Droga się rozpadnie – mówi „Rzeczpospolitej” dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku z SGH.



Sondaże Trzeciej Drogi idą w górę

Trzecia Droga uzyskałaby według sondażu 8 proc. głosów, jak pokazuje ostatnie badanie Opinii24 dla TVN 24. – To wynik jeszcze nie satysfakcjonujący dla nas, ale odrabiamy straty. Liczymy, że Hołownia i my będziemy mieli dwucyfrowy wynik sondażowy – mówi „Rzeczpospolitej” polityk PSL. Ludowcy widzą współpracę w znacznie lepszym świetle niż choćby tę z KUKIZ’15. Podobnie jak politycy Polski 2050, dobrze oceniają współpracę z koalicjantem. – Nie ma planów rezygnacji z projektu Trzeciej Drogi – mówi nam Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu, szef sztabu wyborczego Hołowni. Jakie więc plany ma Trzecia Droga?