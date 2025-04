Patriotyzm gospodarczy, korekta unijnej polityki gospodarczej, nacisk na rozwój technologii sztucznej inteligencji, poszukiwanie nowej polskiej marki – o tym w trakcie swojego wystąpienia w Katowicach mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. – W ciągu tych ostatnich lat załamał się cały porządek, który został ustanowiony po II wojnie światowej. Ten ład polityczny rzeczywiście dzisiaj jest podmywany na całym świecie – i z tego wynika jedna rzecz: że rzeczywiście wymaga to dosyć sporej korekty. Nasze podejście do gospodarki w Europie również wymaga sporej korekty. Jestem absolutnie przekonany, że w tej nowej sytuacji Polska musi zadbać o swoje własne interesy, a nie czekać, aż z tego kurzu i pyłu wyłoni się zupełnie nowy światowy porządek – powiedział Trzaskowski. Jak dodał, odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie patriotyzm gospodarczy – rozumiany m.in. jako inwestycje we własne możliwości, we własne moce „przemysłowe i nie tylko”.

Trzaskowski o równych regułach gry dla wszystkich

Jednym z ważniejszych wątków przemówienia Trzaskowskiego było akcentowanie tego, że potrzebne są równe reguły gry dla przedsiębiorców – w Polsce, Europie i poza nią. – Ale jeżeli chcemy mieć silny polski, silny europejski rynek, to powinniśmy go chronić – zwłaszcza w trudnych czasach. Musimy zapewnić sobie europejską samowystarczalność - powiedział. I nie koniec na tym. – Nie może być tak, że my przestrzegamy bardzo rygorystycznych standardów Unii Europejskiej, a potem otwieramy się na panele fotowoltaiczne z Chin, na konkurencję z państw pozaeuropejskich – czy to w przypadku pomidorów, czy produktów przemysłowych – i nie stosujemy tych wysokich standardów wobec naszych konkurentów. To się absolutnie musi zmienić. W tej sprawie myślę, że w Europie jest coraz więcej zrozumienia i porozumienia – dodał.

Trzaskowski mówił też o tym, że Polska i UE „potrzebują mądrej deregulacji”. – Dzisiaj bardzo się cieszę, że rozpoczęły się prace na ten temat, i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Bo rzeczywiście to jest dzisiaj nasz priorytet. I zapewniam państwa, że jeśli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to będę wywierał nacisk, żeby te prace zakończyły się sukcesem. A jeżeli nie – to wezmę sprawy w swoje ręce – podkreślał.