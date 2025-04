J.D. Vance, kontrowersyjny katolik z wyboru. Ostatni gość papieża Franciszka

– Podejście obecnej administracji jest inne niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie na Zachodzie, i od tego, na którym polegaliśmy od wielu lat – powiedział kardynał Parolin w wywiadzie dla „La Repubblica” dzień przed spotkaniem z amerykańskim wiceprezydentem. Wcześniej, gdy Biały Dom próbował doprowadzić do zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, nawet kosztem suwerenności Ukrainy, kardynał Parolin podkreślał prawo Kijowa do zachowania integralności terytorialnej i nalegał, aby jakikolwiek układ pokojowy nie został siłą nałożony na Ukrainę, ale by był „budowany cierpliwie, dzień po dniu, poprzez dialog i w oparciu o obopólny szacunek”.

– Ileż pogardy budzi się czasami w stosunku do osób bezdomnych, zepchniętych na margines i migrantów – napisał w odczytanym tuż po spotkaniu z Vancem, podczas niedzielnego Urbi et Orbi na placu św. Piotra papież Franciszek, dla którego dobro migrantów na całym świecie było centralną troską jego pontyfikatu. To nie były pierwsze jego słowa krytyki pod adresem obecnych amerykańskich władz.

J. D. Vance mówi o sobie, że jest „raczkującym katolikiem”

Słychać je było jeszcze przed inauguracją Trumpa, również z ust mianowanego przez Franciszka arcybiskupa w Waszyngtonie kardynała Roberta McElroya, który nazwał antyimigracyjną politykę Trumpa „wojną strachu i terroru”. Natomiast w liście do amerykańskich biskupów, na początku lutego, papież ostrzegał, że deportowanie „ludzi, którzy pochodzą z trudnych środowisk bezcześci ludzką godność migrantów” i zaapelował do katolików, by przeciwstawiali się antyimigracyjnej retoryce.

Krytycznie odniósł się też do słów Vance’a, który przywołując średniowieczny koncept „ordo amoris”, twierdził, że doktryna katolicka usprawiedliwia politykę jego administracji. Vance, który przeszedł na katolicyzm w 2019 r., odpowiedział, że jest „raczkującym katolikiem” i są rzeczy, których jeszcze nie zgłębił, ale dodał, że nadal będzie bronił swoich poglądów.

Stanowisko Białego Domu mocno kontrastowało też z liberalnym nastawieniem papieża Franciszka do sprawiedliwości społecznej. Na przykład Donald Trump jest znany z poparcia dla kary śmierci, której papież przeciwny jest we wszystkich przypadkach. Po apelu Franciszka Joe Biden pod koniec swojej kadencji zmienił karę śmierci na dożywocie 37 z 40 skazanych.